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Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Yeniden Doğar Mı Güneş şarkı sözleri! 'Yeniden Doğar Mı Güneş' sözleri nelerdir?

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Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Yeniden Doğar Mı Güneş şarkı sözleri! 'Yeniden Doğar Mı Güneş' sözleri nelerdir?

Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un yeni şarkısı Yeniden Doğar Mı Güneş, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Yeniden Doğar Mı Güneş sözleri nelerdir? Yeniden Doğar Mı Güneş şarkı sözleri haberimizde...

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Yeniden Doğar Mı Güneş şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Burak Bulut'a aittir.

YENİDEN DOĞAR MI GÜNEŞ ŞARKI SÖZLERİ

Yeniden doğar mı güneş umutlara

Korkuyorum sarıl bana

Yeniden doğar mı yarınlar senle bir daha

Korkuyorum sarıl bana

***

Elimden aldılar yarınlarımı kirlenmiş gururum artık

Ederi yok umutlarımın bu sabah yine sensiz uyandım

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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