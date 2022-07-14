Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Sebepsiz Gidenlere sözleri! 'Sebepsiz Gidenlere' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Burak Bulut & Kurtuluş Kuş 'un yeni şarkısı "Sebepsiz Gidenlere" Youtube'a yüklendi. Şarkı çok kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sebepsiz Gidenlere şarkı sözleri nelerdir? Sebepsiz Gidenlere şarkısının tüm sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Sebepsiz Gidenlere şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Burak Bulut ve Doğanay Karadeniz ikilisine aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
SEBEPSİZ GİDENLERE ŞARKI SÖZLERİ
Gülüşünün bende bir hatırı var
Gitmiyor o yüzden ağırıma
Başka şehirde bi' başka bir insan
Tükendi gençliği şansıma
***
Sen günün ilk sigarası gibisin
Aç kalp ve yalnızlıkla tükenen
Artık varlığın sıradan bir cisim
Aklıma düşünce nefrete dönüşen
***
Sebepsiz gidenlere içiyoruz bugün
Bir daha sevmem diyenlere
Ben onsuz yapamam diyordu dün
Onu artık ağlarken sevecek.