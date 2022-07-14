Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Sebepsiz Gidenlere sözleri! 'Sebepsiz Gidenlere' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler

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Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Sebepsiz Gidenlere sözleri! 'Sebepsiz Gidenlere' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Haberler.com - Gündem
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Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Sebepsiz Gidenlere sözleri! 'Sebepsiz Gidenlere' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş 'un yeni şarkısı "Sebepsiz Gidenlere" Youtube'a yüklendi. Şarkı çok kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sebepsiz Gidenlere şarkı sözleri nelerdir? Sebepsiz Gidenlere şarkısının tüm sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Sebepsiz Gidenlere şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Burak Bulut ve Doğanay Karadeniz ikilisine aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

SEBEPSİZ GİDENLERE ŞARKI SÖZLERİ

Gülüşünün bende bir hatırı var

Gitmiyor o yüzden ağırıma

Başka şehirde bi' başka bir insan

Tükendi gençliği şansıma

***

Sen günün ilk sigarası gibisin

Aç kalp ve yalnızlıkla tükenen

Artık varlığın sıradan bir cisim

Aklıma düşünce nefrete dönüşen

***

Sebepsiz gidenlere içiyoruz bugün

Bir daha sevmem diyenlere

Ben onsuz yapamam diyordu dün

Onu artık ağlarken sevecek.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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