Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Manolya sözleri! 'Manolya' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un yeni şarkısı Manolya, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 2 milyon izlenme ve 50 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Manolya sözleri nedir? Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Manolya şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Manolya şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Burak Bulut'a aittir.

MANOLYA ŞARKI SÖZLERİ

Olur ya yollar ayrılır sen yine de beni unutma manolya

Boş gelir bütün hayaller gözlerin bağdaşmıyor konuyla

Hani var ya o gülüşleri keşke satılsa parayla

Bende umut sende haya ben koştuğum yolları dönüyorum yaya

***

Döner miyim ben geri körpe kaldırımlar evim

Sana sensizliği yazamam gideceksen tam yeri

Bu da aşkıma delil pusulam beni bulmuyor dedi

Yalanlarına hayallerine artık daha dönmüyor dilim