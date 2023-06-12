Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Bipolar şarkı sözleri! Bipolar sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Gündem Haberleri
Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un yeni şarkısı Bipolar, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Bipolar şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Bipolar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Burak Bulut'a aittir.
BİPOLAR ŞARKI SÖZLERİ
Bana gidiyorum dedi
Nereye dedim, sana ne dedi
Güldüm.
Bipolarım benim sev yeter ki kefili benim.
***
Kekem, kefili olursa aşk mı kalır
Bilmezler aşk kötüden yanadır
Her detayı bana tam donanım
Onu düşünmemek bunun tek kuralı
***
Ulan, kuralı olursa aşk mı olur
Ona aşk mı denir sana aşk mı olur
Bende şeref var sende gurur
Tabi bende olmayan sende olur
***
Ne olur bana eskisi gibi gül
N'olur n'olur
Doldur aşkın şarabından
Doldur doldur