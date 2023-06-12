Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Bipolar şarkı sözleri! Bipolar sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un yeni şarkısı Bipolar, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Bipolar şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Bipolar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Burak Bulut'a aittir.

BİPOLAR ŞARKI SÖZLERİ

Bana gidiyorum dedi

Nereye dedim, sana ne dedi

Güldüm.

Bipolarım benim sev yeter ki kefili benim.

***

Kekem, kefili olursa aşk mı kalır

Bilmezler aşk kötüden yanadır

Her detayı bana tam donanım

Onu düşünmemek bunun tek kuralı

***

Ulan, kuralı olursa aşk mı olur

Ona aşk mı denir sana aşk mı olur

Bende şeref var sende gurur

Tabi bende olmayan sende olur

***

Ne olur bana eskisi gibi gül

N'olur n'olur

Doldur aşkın şarabından

Doldur doldur