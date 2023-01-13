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Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Aşk Bana Yaramıyor sözleri! 'Aşk Bana Yaramıyor' şarkı sözleri nelerdir?

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Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Aşk Bana Yaramıyor sözleri! 'Aşk Bana Yaramıyor' şarkı sözleri nelerdir?

Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un yeni şarkısı Aşk Bana Yaramıyor, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Aşk Bana Yaramıyor şarkı sözleri nelerdir? Aşk Bana Yaramıyor sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Aşk Bana Yaramıyor şarkı sözleri Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ikilisine aittir. Şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

AŞK BANA YARAMIYOR ŞARKI SÖZLERİ

Sana bir şarkı daha yazıyorum

Kalemimi kağıda kazıyorum

Düşünüp en başa sarıyorum

Gülü sevsem bile kanıyorum

***

Sabahsız akşamları, cevapsız soruları

Gidenini kalanını, söylediğin yalanını

***

Tamam bana düşmez belki ama

Yine de seveceğim

Aldandım bir yâra

Onsuz öleceğim

***

Aşk bana yaramıyor

Ben de aramıyorum

Kalbe kazıdım kağıda karalıyorum

Tuttum sımsıkı saramıyorum

Bana verdiği sözler bile yalan.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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