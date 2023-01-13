Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Aşk Bana Yaramıyor sözleri! 'Aşk Bana Yaramıyor' şarkı sözleri nelerdir?
Gündem Haberleri
Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un yeni şarkısı Aşk Bana Yaramıyor, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Aşk Bana Yaramıyor şarkı sözleri nelerdir? Aşk Bana Yaramıyor sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Aşk Bana Yaramıyor şarkı sözleri Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ikilisine aittir. Şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
AŞK BANA YARAMIYOR ŞARKI SÖZLERİ
Sana bir şarkı daha yazıyorum
Kalemimi kağıda kazıyorum
Düşünüp en başa sarıyorum
Gülü sevsem bile kanıyorum
***
Sabahsız akşamları, cevapsız soruları
Gidenini kalanını, söylediğin yalanını
***
Tamam bana düşmez belki ama
Yine de seveceğim
Aldandım bir yâra
Onsuz öleceğim
***
Aşk bana yaramıyor
Ben de aramıyorum
Kalbe kazıdım kağıda karalıyorum
Tuttum sımsıkı saramıyorum
Bana verdiği sözler bile yalan.