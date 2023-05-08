Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - 2L şarkı sözleri! '2L' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un yeni şarkısı 2L, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut & Kurtuluş Kuş 2L sözleri nelerdir? 2L şarkı sözleri nedir? 2L ne demek? İşte tüm sözler...

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - 2L şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Burak Bulut ve Oğuzhan Atmaca'ya aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

2L ŞARKI SÖZLERİ

Göz göze gelelim bir kere

Mahpus olur katlanınca gül dikene

Yol açıktır gidene

Sen de gittin göz göre göre

***

Ne Ferhatım ne Şirin

Ne de olmayan aşkına kefilim yavrum

Ne kitap var ne bilim

Seni yazmaz eminim yavrum

***

Bekleme yapma ikile le le

Kalbim sana meşgul

Çalıyor cevapsız konuşur ezbere

Ortam hızlı ben gayri meşru