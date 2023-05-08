Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - 2L şarkı sözleri! '2L' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un yeni şarkısı 2L, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut & Kurtuluş Kuş 2L sözleri nelerdir? 2L şarkı sözleri nedir? 2L ne demek? İşte tüm sözler...
Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - 2L şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Burak Bulut ve Oğuzhan Atmaca'ya aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
2L ŞARKI SÖZLERİ
Göz göze gelelim bir kere
Mahpus olur katlanınca gül dikene
Yol açıktır gidene
Sen de gittin göz göre göre
***
Ne Ferhatım ne Şirin
Ne de olmayan aşkına kefilim yavrum
Ne kitap var ne bilim
Seni yazmaz eminim yavrum
***
Bekleme yapma ikile le le
Kalbim sana meşgul
Çalıyor cevapsız konuşur ezbere
Ortam hızlı ben gayri meşru