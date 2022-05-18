Burak Bulut kimdir? Burak Bulut kaç yaşında, nereli? Burak Bulut şarkıları! - Haberler

Burak Bulut kim? Bu akşam ekranlara gelecek olan İbo Show konuklarından Burak Bulut hakkında Burak Bulut kimdir? Burak Bulut nereli, kaç yaşında? Burak Bulut şarkıları konuları gündem konusu oldu. Söylediği şarkılar ile izleyicileri mest eden Burak Bulut hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar...

BURAK BULUT KİMDİR?

Burak Bulut 26 Eylül doğumlu ve Terazi burcudur. Burak Bulut aslen Elazığlıdır. Doğum yılı tam olarak bilinmeyen (bazı kaynaklara göre 1980 doğumlu olduğu yazmaktadır) ünlü şarkıcı son zamanlarda Kurtuluş Kuş ile birlikte çıkardığı şarkılarla gündeme gelmektedir. Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un şarkıları milyonlarca kez dinlenmiştir. Son şarkıları ise bugün yani 23 Temmuz'da çıkan Nabız isimli parçadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Burak Bulut'un İnstagram'da toplamda 802 bin takipçisi vardır. İnstagram hesabına "@burakkbulut23" adresinden ulaşabilirsiniz.

Burak Bulut'un şarkıları şu şekilde:

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Nabız

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sevmedim Deme

Burak Bulut - Kara Bahtım

Burak Bulut & Mustafa Ceceli & Kurtuluş Kuş - Leyla Mecnun

Burak Bulut - Kafama Sıkasım Var

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