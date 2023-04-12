Burak Bulut & Eda Sakız - Bu Aşkın Katili Kim sözleri nelerdir? Bu Aşkın Katili Kim şarkı sözleri!
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Burak Bulut ve Eda Sakız'ın birlikte söyledikleri Bu Aşkın Katili Kim şarkısı Youtube'da kısa sürede 2 milyon izlenme ve 45 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut & Eda Sakız - Bu Aşkın Katili Kim sözleri nelerdir? Bu Aşkın Katili Kim şarkı sözleri nelerdir? İşte detaylar...
Burak Bulut & Eda Sakız - Bu Aşkın Katili Kim şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve Burak Bulut'a aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
BU AŞKIN KATİLİ KİM ŞARKI SÖZLERİ
Bu aşkın katili kim
Birikir içimde kin, bu ne kibir
Bu hayat adil mi
Yaşananlar bağladı dilimi
***
Durup düşündüm yaşadıklarımı
Senden bu yana tüm hatalarımı
Kalemim yazdı son hayal kırıklığım
Olduğum günden beri sana yazıyorum
***
Yeter ki gül yüzüme
Ömrüm boğuluyorum
Kalbim tekliyor, sesine titriyorum
Gözlerin cennetim..