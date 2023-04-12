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Burak Bulut & Eda Sakız - Bu Aşkın Katili Kim sözleri nelerdir? Bu Aşkın Katili Kim şarkı sözleri!

Burak Bulut & Eda Sakız - Bu Aşkın Katili Kim sözleri nelerdir? Bu Aşkın Katili Kim şarkı sözleri!

Gündem Haberleri

Burak Bulut ve Eda Sakız'ın birlikte söyledikleri Bu Aşkın Katili Kim şarkısı Youtube'da kısa sürede 2 milyon izlenme ve 45 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut & Eda Sakız - Bu Aşkın Katili Kim sözleri nelerdir? Bu Aşkın Katili Kim şarkı sözleri nelerdir? İşte detaylar...

Burak Bulut & Eda Sakız - Bu Aşkın Katili Kim şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve Burak Bulut'a aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

BU AŞKIN KATİLİ KİM ŞARKI SÖZLERİ

Bu aşkın katili kim

Birikir içimde kin, bu ne kibir

Bu hayat adil mi

Yaşananlar bağladı dilimi

***

Durup düşündüm yaşadıklarımı

Senden bu yana tüm hatalarımı

Kalemim yazdı son hayal kırıklığım

Olduğum günden beri sana yazıyorum

***

Yeter ki gül yüzüme

Ömrüm boğuluyorum

Kalbim tekliyor, sesine titriyorum

Gözlerin cennetim..

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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