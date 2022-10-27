Burak Bulut - Cano sözleri! 'Cano' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Burak Bulut'un yeni şarkısı Cano, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut - Cano şarkı sözleri nelerdir? Cano sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Burak Bulut - Cano şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Burak Bulut ve Alaaddin Ergün ikilisine aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

CANO ŞARKI SÖZLERİ

Seni benden alsalar koparsalar

Yine de vazgeçmem ben senden

Gülüşün hastalık elimden alsalar

Yine de vazgeçmem

***

Sen sorunca canom iyiyim, iyiyim

Bozuldu kalbimin kilidi.

Sen sorunca canom iyiyim, iyiyim

Sensiz çalmaz bu melodi.

***

Yıllar sonra sesini duydum ve bana "İyi misin?" dedin.

Oan boğazım düğümlendi, titreyen sesimle sana "İyiyim." dedim.

Kan ağlasa da bu gözlerim ben iyiyim.

Her gece sen diye hayaller kursam da ben iyiyim.

Ben ne kadar kötü olursam olayım unutma, sen sorunca iyiyim.