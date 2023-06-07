Finans ve Muhasebe Profesörü Prof. Dr. Burak Arzova'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Burak Arzova kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, nerede çalışıyor? Burak Arzova ile ilgili bilgiler sizlerle...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Burak Arzova geliyor. Peki, Burak Arzova kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Burak Arzova'nın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

BURAK ARZOVA KİMDİR?

Prof. Dr. Burak Arzova, Finans ve Muhasebe Profesörü'dür ve CSA Celebrity Speakers Konuşmacısı'dır.

Prof. Dr. Sabri Burak Arzova 1970 İstanbul doğumludur. Orta ve lise öğrenimini Saint-Benoit Fransız Lisesi'nde tamamlamıştır. Prof. Dr. Arzova, 1990 yılında girdiği Marmara Üniversitesi'nden 1994 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı'ndan mezun olmuştur. 1994 Yılı araştırma görevlisi olarak başladığı akademik hayatında, 2000 yılında doktor, 2001 yılında Yardımcı Doçent, 2004 yılında ise Doçent unvanlarını almıştır. 2009 yılında Profesör olarak atanan Dr. Arzova, halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesidir.

Prof. Dr. Sabri Burak Arzova, Bloomberg HT televizyonunda Salı Akşamları ve Perşembe sabahları ekonomi yorumculuğu yapmaktadır. Burak Arzova iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Ek olarak başlangıç seviyesinde Yunanca bilmektedir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Burak Arzova'nın Twitter'da 194 bin takipçisi bulunmaktadır.