Özellikle eşi Seda Akkul ile birlikte gündeme gelen Burak Akkul hakkında birçok detay merak ediliyor ve internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Burak Akkul kimdir? Sorusu gündemde en çok merak edilmekte olan konular arasında yer alıyor. Peki, Burak Akkul kimdir? Burak Akkul kaç yaşında, ne iş yapıyor? Burak Akkul hayatı ve biyografisi!

Burak Akkul kimdir? Sorusu, son zamanlarda birçok kişi tarafından en çok merak edilen sorular arasında yerini alıyor ve internet üzerinde sorgulatılmaya devam ediliyor. Burak Akkul kimdir? Sorusu son zamanlarda arama motorlarında en çok sorgulatılan ve vatandaşlar tarafından merak konusu olan isimlerden bir tanesi. Peki, Burak Akkul kimdir? Burak Akkul kaç yaşında, ne iş yapıyor? Burak Akkul hayatı ve biyografisi!

BURAK AKKUL KİMDİR?

Burak Akkul, 1972 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Liseyi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Burak Akkul, Seda Akkul'un eşidir.

SEDA AKKUL KİMDİR?

Seda Akkul 1986 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Eğitim ve öğretiminin ardından İstanbul'a geldi. Daha sonra kendisi gibi mizah yazarı ve Çok Gezenti programının ekran yüzü Burak Akkul ile tanıştı ve bu tanışma daha sonra evliliğe dönüştü.