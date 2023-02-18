Türk Büyükelçi, akademisyen ve köşe yazarı olarak tanınmakta olan Burak Akçapar kimdir? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı ve İspanya Büyükelçisi Burak Akçapar merak edildi. Peki, Burak Akçapar kimdir? Burak Akçapar kaç yaşında, nereli? Burak Akçapar hayatı ve biyografisi!

Burak Akçapar kimdir? Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, İspanya Büyükelçisi Burak Akçapar ve Avrupa Birliği'nin Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay'a Dışişleri Bakanlığında yeni görev verildi. Akçapar ve Bozay, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı. Peki, Burak Akçapar kimdir? Burak Akçapar kaç yaşında, nereli? Burak Akçapar hayatı ve biyografisi!

BURAK AKÇAPAR KİMDİR?

Doç. Dr. Burak Akçapar (27 Mayıs 1967, İstanbul) Türk Büyükelçi, akademisyen ve köşe yazarı. Mayıs 2021 tarihinden beri Türkiye Cumhuriyeti İspanya Büyükelçisi olarak görev yapmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Doçenti olan Burak Akçapar, Lisans derecesini Siyaset Bilimi alanında Boğaziçi Üniversitesi'nde, Doktorasını ise Uluslararası Hukuk alanında Hamburg Üniversitesi'nde dereceyle kazanmış, doktora tezi aynı yıl bir kitap olarak yayınlanmıştır. Kiel ve Harvard Üniversitelerinde icracı eğitim programlarına katılmış ve yayın yapmıştır.

Akçapar 1988 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başlamış; Katar, Almanya ve ABD'de Türkiye'yi temsil etmiştir. Aynı zamanda NATO'da uluslararası memur olarak görev üstlenmiş, 2000-2011 yılları arasında Elçi unvanıyla Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı, 2011-2016 yıllarında ise Türkiye'nin Hindistan, Nepal ve Maldivler nezdindeki Büyükelçisi olmuştur. 2017 yılında Büyükelçi unvanıyla adının daha sonra Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü olarak değişeceği Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Genel Müdürü olmuştur. 11 Mayıs 2021 itibarıyla Türkiye'nin İspanya nezdinde Büyükelçisi olarak görev yapmaktadır.