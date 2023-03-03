Burak Akbay kimdir? Burak Akbay mesleği ne, ne iş yapıyor? Burak Akbay hayatı ve biyografisi!

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BURAK AKBAY KİMDİR?

Burak Akbay (d. 1971, İstanbul), Türk iş insanı. Türkiye'deki eğitimine Maçka İlkokulu'nda başlayıp ardından Özel Dost Lisesi'nde liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimini, İngilizce ve Fransızca, Pazarlama ve İdari işletme üzerine İsviçre'de, American College of Switzerland da tamamladı. Öğrenimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen Akbay, iş hayatına İstanbul'da kurduğu ilk matbaa ile Türk ve yabancı uyruklu farklı gazetelerin baskıları ile başlayan ve ilerleyen yıllarda bir spor gazetesi ile yayıncılık hayatına giren Akbay, 2007 de Sözcü gazetesini kurmuştur. Evli ve günümüzde halen hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı olmayan Sözcü gazetesi sahibi ve yöneticisidir. Aynı zamanda Korkusuz ve AMK gazetelerinin de imtiyaz sahibidir.