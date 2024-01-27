Bünyan halısı kadınların elinden dünyaya açılıyor

Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi Başkanı Figen Sarıarslan:

"Tüm dünyaya Bünyan halısını duyurmaya çalışıyoruz"

KAYSERİ - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi, coğrafi işaret alan meşhur Bünyan halısını yurtdışına göndererek dünyaya tanıtıyor. Kadınların dokuduğu halılar Japon misafirlerinden ilgi görürken, Hollanda ve diğer ülkelerden de halı siparişleri geliyor.

Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi'nde 13 kadın tarafından ev tekstili, hediyelik eşya ve coğrafi işaretli Bünyan halısı üretiliyor. Bir yandan anlaştıkları firmalara tekstil malzemeleri üreten kadınlar, diğer yandan da ilçenin meşhur halısını gerek evler için gerekse de minyatür olarak dokuyor. İlçeye gelen Japon misafirlerin beğenmesi üzerine kendilerine minyatür Japon ve Türk bayrağı dokuyan kadınlar, Hollanda ve diğer ülkelerden de halı siparişleri alarak, Bünyan halısını dünyaya da tanıtıyor.

Yapılan ürünlerde en çok minyatür halıların talep gördüğünü söyleyen Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi Başkanı Figen Sarıarslan, "Kooperatifimizde hediyelik eşya, ev tekstili ve Bünyan'ın coğrafi işaretli olan Bünyan halısı üretiliyor. Burada 13 kadın hizmet veriyor. Burada işlerimiz yazın daha fazla oluyor, şu an kış olduğu için biraz düşük ama şu anda da bir firmayla anlaştık oranın nevresim işini yapıyoruz. Burada dokuma süresi halı ebatlarına göre değişiyor. En uzun süreni 1 ayda oluyor, yolluk dediğimiz 60'a 180, 190 ebatındaki halılarımız yaklaşık 1 ayda dokunuyor ama bunun yanı sıra biz minyatür halılar da dokuyoruz Bünyan motiflerini kullanarak daha küçük halılar dokuyup, sonrasında küçük minyatür tezgahlara monte edip hediyelik eşya olarak çok fazla üretim yapıyoruz. Yolluktan ziyade bu minyatür tezgahlar daha fazla gidiyor" dedi.

Figen Sarıarslan, unutulmaya yüz tutmuş halı dokuma sanatını gün yüzüne çıkardıklarını ve Bünyan halısını dünyaya tanıtmak istediklerini söyleyerek, "Japonya bayrağı dokuma fikri Bünyan'ımızdaki bir çiftçi tarafından iletildi bize. Sağ olsun bizi ziyaret ettiğinde Bünyan halısını da bilen birisi zaten. Annesi ve büyükleri yıllarca dokumuş bu halıyı. Kıymetini ve emeğini bilen birisi sağ olsun. Japonya'dan misafirleri geldiğinde halımızı gösterdiklerinde çok beğenmişler. Kendisi de onlara tekrardan hediye yaptırmak istemiş. Biz 2 adet Japon bayrağı ve 1 adet de Türk bayrağı dokuduk. 3 adet daha da sipariş aldık yeniden, onlar da yine Japonya'ya gidecek. Biz Bünyan halısını aslında unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı tekrardan gün yüzüne çıkardık. Japonya'ya çıkardık ama Hollanda ile bir görüşme yaptık ve yine Hollanda'ya da üretim yapacağız inşallah. Tüm dünyaya Bünyan halısını duyurmaya çalışıyoruz. Valiliğimiz ve belediyemiz sayesinde biz tekrardan bu halıyı gündeme getirdik. Onlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.