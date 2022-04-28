Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak kimdir merak ediliyor. Peki, Bünyamin Albayrak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Bünyamin Albayrak'ın hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

BÜNYAMİN ALBAYRAK KİMDİR?

1984 yılında hafızlık yapmak için Diyanet İşleri Başkanlığı Bayrampaşa Müftülüğü Yeşil Camii Kur'an Kursunda eğitime başladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdikten sonra Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezinden mezun oldu. Başkanlıktaki görevine 1997 yılında İmam-Hatip olarak başladı ve birçok kademede görev aldı:

Bolu Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Eğitim Görevlisi,

Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Kurucu Müdürü,

Program Geliştirme Daire Başkanı,

Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı.

Halen 26.12.2017 tarihinde atandığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten Albayrak, evli ve üç çocuk babasıdır.?

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Bünyamin Albayrak'ın Twitter'da 20 bin takipçisi bulunmaktadır.

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