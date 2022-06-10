Bunlar Anlamaz sözleri! Ben Fero - Bunlar Anlamaz şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler

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Bunlar Anlamaz sözleri! Ben Fero - Bunlar Anlamaz şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Bunlar Anlamaz sözleri! Ben Fero - Bunlar Anlamaz şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Ben Fero'nun yeni şarkısı Bunlar Anlamaz, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bunlar Anlamaz sözleri nedir? Ben Fero - Bunlar Anlamaz şarkı sözleri nelerdir? Şarkı sözleri kime ait? İşte detaylar...

Ben Fero - Bunlar Anlamaz şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Ben Fero'ya aittir.

BEN FERO - BUNLAR ANLAMAZ SÖZLERİ

Şarkılarım piyasaya vaaz

Benim diyen böyle yapamaz

En iyisinin kalitesi az

S***ir ettim bunlar anlamaz

***

Shady Türkçe bilse bile böyle yapamaz YOK

Beybim hiç birisi benim gibi bakamaz NOPE

Bil ki böyle trap Asya'da da yapan az DOPE

Hissedenler diyo hayır olamaz

***

Fero sıcağı sıcağına bunlar hayal anime

Piyasayı çıkarıyom yukarıya habire

Dili konuşmayan bile diyo baba kalite

Parayla mı gömuyolar ver onu da valize

***

Hisssedenler diyo baba böyle bişey olamaz

Şimdi yapıp geçiyorum ayıkıyo sonradan

Lise talebesi gibi gezemem ki on adam

Artık biladere degil yapıyorum bana da

***

30 yıldır görmedim adam

Kimselere artık acımam

Kafamıza göre yapıcaz

S***ir ettim bunlar anlamaz

***

Sarkılarım piyasaya vaaz

Benim diyen böyle yapamaz

En iyisinin kalitesi az

S***ir ettim bunlar anlamaz

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