Bunlar Anlamaz sözleri! Ben Fero - Bunlar Anlamaz şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler

Bunlar Anlamaz sözleri! Ben Fero - Bunlar Anlamaz şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Ben Fero'nun yeni şarkısı Bunlar Anlamaz, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bunlar Anlamaz sözleri nedir? Ben Fero - Bunlar Anlamaz şarkı sözleri nelerdir? Şarkı sözleri kime ait? İşte detaylar...
Ben Fero - Bunlar Anlamaz şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Ben Fero'ya aittir.
BEN FERO - BUNLAR ANLAMAZ SÖZLERİ
Şarkılarım piyasaya vaaz
Benim diyen böyle yapamaz
En iyisinin kalitesi az
S***ir ettim bunlar anlamaz
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Shady Türkçe bilse bile böyle yapamaz YOK
Beybim hiç birisi benim gibi bakamaz NOPE
Bil ki böyle trap Asya'da da yapan az DOPE
Hissedenler diyo hayır olamaz
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Fero sıcağı sıcağına bunlar hayal anime
Piyasayı çıkarıyom yukarıya habire
Dili konuşmayan bile diyo baba kalite
Parayla mı gömuyolar ver onu da valize
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Hisssedenler diyo baba böyle bişey olamaz
Şimdi yapıp geçiyorum ayıkıyo sonradan
Lise talebesi gibi gezemem ki on adam
Artık biladere degil yapıyorum bana da
***
30 yıldır görmedim adam
Kimselere artık acımam
Kafamıza göre yapıcaz
S***ir ettim bunlar anlamaz
***
Sarkılarım piyasaya vaaz
Benim diyen böyle yapamaz
En iyisinin kalitesi az
S***ir ettim bunlar anlamaz