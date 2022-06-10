Bunlar Anlamaz sözleri! Ben Fero - Bunlar Anlamaz şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler

Ben Fero - Bunlar Anlamaz şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Ben Fero'ya aittir.

BEN FERO - BUNLAR ANLAMAZ SÖZLERİ

Şarkılarım piyasaya vaaz

Benim diyen böyle yapamaz

En iyisinin kalitesi az

S***ir ettim bunlar anlamaz

***

Shady Türkçe bilse bile böyle yapamaz YOK

Beybim hiç birisi benim gibi bakamaz NOPE

Bil ki böyle trap Asya'da da yapan az DOPE

Hissedenler diyo hayır olamaz

***

Fero sıcağı sıcağına bunlar hayal anime

Piyasayı çıkarıyom yukarıya habire

Dili konuşmayan bile diyo baba kalite

Parayla mı gömuyolar ver onu da valize

***

Hisssedenler diyo baba böyle bişey olamaz

Şimdi yapıp geçiyorum ayıkıyo sonradan

Lise talebesi gibi gezemem ki on adam

Artık biladere degil yapıyorum bana da

***

30 yıldır görmedim adam

Kimselere artık acımam

Kafamıza göre yapıcaz

S***ir ettim bunlar anlamaz

***

Sarkılarım piyasaya vaaz

Benim diyen böyle yapamaz

En iyisinin kalitesi az

S***ir ettim bunlar anlamaz

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