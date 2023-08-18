Bun nedir, nasıl bir ekmek? Bao Bun ekmeği nasıl yapılır? Bun için gerekli malzemeler neler? Bun hangi ülkenin ekmeği?

Masterchef'te bugün ödül oyununda 11 çeşit ekmek yapılıyor. Yapılan ekmeklerden birisi de Bun oldu. Bunun ardından izleyiciler Bun nedir, nasıl bir ekmektir, hangi ülkenin ekmeğidir? merak etti. Peki, Bun nedir, nasıl bir ekmek? Bun ekmeği nasıl yapılır? Bun için gerekli malzemeler neler? Bun hangi ülkenin ekmeği? İşte detaylar...

Bugün Masterchef'te birbirinden güzel ekmekler yapıldı. Yapılan ekmeklerden birisi de Bun oldu. Peki, Bun nedir, nasıl bir ekmek? Bun ekmeği nasıl yapılır? Bun için gerekli malzemeler neler? Bun hangi ülkenin ekmeğidir? Bun ekmeği Türkiye'de satılıyor mu, kaç TL, ne kadar? İşte ayrıntılar...

BUN NEDİR, HANGİ ÜLKENİN?

Bao bun, Asya mutfağına özgü yumuşak ve hafif tatlı bir hamurun içinde çeşitli malzemelerle doldurulmuş bir tür buharda pişirilen ekmektir. Özellikle Çin mutfağından kaynaklanan bu lezzetli yiyecek, farklı bölgelerde ve ülkelerde farklı şekillerde hazırlanabilir.

BUN İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Hamur İçin:

400 gram un (yaklaşık 2.5 su bardağı)

1 çay bardağı ılık su

1/4 su bardağı süt

2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı bitkisel yağ

7 gram instant maya veya 20 gram taze maya

İç Malzemesi İçin:

Sebzeler (örneğin, marul, salatalık, havuç dilimleri)

Et (örneğin, tavuk, domuz eti, ördek) veya tofu

Soslar (örneğin, soya sosu, hoisin sosu)

İsteğe bağlı baharatlar ve aromalar

BUN EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

Maya, ılık su ve toz şekeri ile bir kapta karıştırın. Maya karışımının kabarmasını bekleyin.

Geniş bir kaba unu alın. Kabarmış maya karışımını, ılık sütü, tuzu ve bitkisel yağı ekleyin. Hamur yoğurun. Eğer taze maya kullanıyorsanız, mayayı önce sütün içinde eritin.

Yoğurma işlemi sonucunda elastik ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar hamuru yaklaşık 10-15 dakika boyunca yoğurun.

Yoğurduğunuz hamuru bir kaba koyun, üzerini örtün ve hamurun iki katına çıkması için yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru tezgah üzerine alın ve hafifçe bastırarak havasını çıkarın. Hamuru yaklaşık 1 cm kalınlığında bir dikdörtgen şeklinde açın.

Açılan hamuru yaklaşık 8x8 cm boyutlarında kareler kesin. Her bir karenin ortasına iç malzemeleri koyun.

Hamurun kenarlarını toplayarak iç malzemelerin üzerini kapatın ve üzerine hafifçe bastırın. Böylece Bao bun şeklini alacaktır.

Bao bunları bir buharlı pişiriciye veya üzeri buhar geçiren bir tavaya yerleştirin. Üzerini hafifçe örtün ve yaklaşık 15-20 dakika kadar buharda pişirin. Bao bunlar şişip hafifçe kabarana kadar pişirin.

Pişen Bao bunları buharlı pişiriciden veya tavadan alın ve servis yapın.

Afiyet olsun! Bao bunları çeşitli iç malzemelerle doldurarak servis edebilirsiniz. Geleneksel olarak et veya tofu, sebzeler ve soslar kullanılır. Bao bunlar genellikle atıştırmalık veya öğün olarak tüketilir.