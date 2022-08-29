Türkiye'den Bulgaristan'a seyahat edecek olan kişiler tarafından vize istenip istenmediği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Bulgaristan vize istiyor mu? Türkiye'den Bulgaristan'a gidişte vize zorunlu mu?

Yurtdışı seyahati, ülkemiz insanları tarafından sevilen ve sıkça yapılan faaliyetlerden birisidir. Özellikle okulların tatil olmasıyla ve yaz mevsiminin gelişiyle birlikte, sınır komşumuz Bulgaristan'a tatil ve iş amaçlı ziyaretler artmış durumda Peki, Bulgaristan vize istiyor mu? Türkiye'den Bulgaristan'a gidişte vize zorunlu mu? İşte detaylar haberimizde...

BULGARİSTAN VİZE İSTİYOR MU?

Ülkeler arası seyahat yapılırken, gidilecek olan ülkelerin ziyaretçilerinden yerine getirmesini talep ettiği bir takım şartlar vardır. Bunların en başında vize ve pasaport zorunluluğu gelmektedir. Bulgaristan da, ülkelerine gelecek olan yabancı turistleri bazı şartlara tabi tutmaktadır. Ülkemizden Bulgaristan'a gidişte gerekli olan vize ve pasaport şartları şunlardır;

Umuma mahsus pasaport sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Bulgaristan'a giriş yapabilmek için vize almaları gerekmektedir.

Hususi pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise vizesiz olarak Bulgaristan'a seyahat edebilirler.

Hizmet pasaportu ve diplomatik pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise 30 günü aşmayacak ziyaretleri için Bulgaristan'a vizesiz giriş yapabilirler.

Schengen (şengen) bölgesi üyesi veya Schengen müktesebatını uygulayan ülkelerde ikamet eden veya uzun süreli ikamet amaçlı vizesi bulunan Türk vatandaşları, her 6 ay içinde 3 ay süreyle Bulgaristan'da vizesiz seyahat edebilirler.

TÜRKİYE'DEN BULGARİSTAN'A SEYAHAT İÇİN VİZE ALMAK GEREKİYOR MU?

Türkiye'den Bulgaristan'a seyahat ederken vize gerekip gerekmediği merak edilen konulardan biridir. Bulgaristan, 180 gün içinde 90 günden fazla olmamak kaydı ile yapılan seyahatler için kişileri vizeden muaf tutar. Yalnızca 90 günden fazla olan seyahatler için kişilerden vize talep edilir. Bu kişilerin yolculuktan önce Bulgaristan Konsolosluğuna gitmeleri ve kendilerine Bulgaristan vizeleri çıkarmaları gerekir. Bu sayede daha kolay bir yolculuk geçirmek mümkündür.