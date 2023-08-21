BULGARİSTAN vize istiyor mu? Bulgaristan vize şartları nelerdir, vize başvuru ücreti 2023 ne kadar?

Komşu ülke Bulgaristan Avrupa'ya seyahat etmek isteyen Türk turistlerin en çok vize başvurusu yaptığı ülkeler arasında yer alıyor. Bulgaristan aynı zamanda eşsiz doğası ve tarihi yapılarıyla Türkiye'den turistleri de kendine çekebilen nadir ülkelerden. Peki, Bulgaristan vize istiyor mu? Bulgaristan vize şartları nelerdir, vize başvuru ücreti 2023 ne kadar? İşte detaylar…

Bulgaristan vize işlemleri için yerine getirilmesi gereken birtakım prosedürler bulunmaktadır. Bu prosedürlerin detaylarının bilinmesi, başvuru sürecinde kolaylık sağlar. Bordo (Umuma Mahsus) pasaport hamilleri, başvurularını gerçekleştirmek için bazı koşulları yerine getirmek zorundayken, Yeşil (Hususi), Siyah (Diplomatik) ve Gri (Hizmet) pasaport sahipleri kısa süreli seyahatleri için vize koşullarından muaf tutulmuşlardır. Peki, Bulgaristan vize istiyor mu? Bulgaristan vize şartları nelerdir, vize başvuru ücreti 2023 ne kadar? İşte detaylar…

BULGARİSTAN VİZE İSTİYOR MU?

MFA'nın sitesinde yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir:

- Schengen bölgesi üyesi veya Schengen müktesebatını uygulayan ülkelerde ikamet eden ve geçerli ikamet izni hamili olan vatandaşlarımız, Bulgaristan'dan sorunsuz olarak transit geçiş yapabilir, ayrıca son 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla Bulgaristan'da ikamet edebilirler.

- Schengen bölgesi üyesi veya Schengen müktesebatını uygulayan ülkeler için alınmış geçerli uzun süreli iki veya çok girişli ikamet amaçlı Schengen vizesi bulunan vatandaşlarımız, Bulgaristan'dan 5 (beş) gün içinde sorunsuz olarak transit geçiş yapabilirler. Bununla birlikte, vatandaşlarımızın, hamili bulundukları vizenin geçerli olduğu süre ve koşullarda Bulgaristan'da kalabilmeleri için, Bulgaristan'ı ziyaretlerinden önce, sözkonusu vizeyi düzenleyen ülkeye bir kez giriş-çıkış yapmış olmaları gerekmektedir.

- Schengen bölgesi üyesi veya Schengen müktesebatını uygulayan ülkeler için alınmış geçerli kısa süreli iki veya çok girişli ikamet amaçlı Schengen vizesi bulunan vatandaşlarımız, Bulgaristan'dan 5 (beş) gün içinde sorunsuz olarak transit geçiş yapabilirler. Öte yandan, vatandaşlarımızın, hamili bulundukları vizenin geçerli olduğu süre ve koşullarda Bulgaristan'da kalabilmeleri için, Bulgaristan'ı ziyaretlerinden önce, Schengen müktesebatını tam olarak uygulayan bir ülkeye bir kez giriş-çıkış yapmış olmaları gerekmektedir.

- Schengen bölgesi üyesi veya Schengen müktesebatını uygulayan ülkeler için alınmış geçerli tek girişli Schengen vizesi hamili vatandaşlarımız, vizeyi düzenleyen ülkeye karayoluyla seyahatlerinde Bulgaristan'dan 5 (beş) gün içinde sorunsuz olarak transit geçiş yapabilirler. Bununla birlikte, vatandaşlarımızın, ülkemize dönüşlerinde Bulgaristan transit vizesi almaları gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşımayan umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarımızın Bulgaristan vizesi almaları gerekmektedir. Vize gerektirmeyen üçüncü ülkelere veya Schengen bölgesi üyesi olmayan AB üyesi ülkelere seyahat edecek vatandaşlarımız, gidiş ve dönüşte Bulgaristan güzergahını kullanacaklar ise, çift transit veya çok girişli Bulgaristan vizesi almış olmaları gerekmektedir.

Hususi (yeşil) pasaport sahibi Türk vatandaşları son 6 ay içinde toplam 3 aya kadar vizesiz olarak Bulgaristan'a seyahat edebilirler.

Hizmet (gri) pasaportu sahibi vatandaşlarımız ile diplomatik pasaport sahibi vatandaşlarımız (göreve atananlar hariç) 30 güne kadar yapacakları seyahatler için vizeden muaftır.

Herhangi bir Bulgaristan vatandaşının daveti üzerine Bulgaristan'a gelen vatandaşlarımızın davet mektubunun bir örneğini yanlarında taşımalarında yarar bulunmaktadır.

2023 vize harç ücreti 110 Euro'dur.

BULGARİSTAN VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Bulgaristan vize başvurusu yapacaklar için gerekli belgeler, seyahat amacına göre değişiklik gösterebilir. Başvuru yapmadan önce seyahatin amacını netleştirerek, belgeleri buna göre hazırlamak önemlidir.

Her ne kadar seyahat amacına bağlı olarak belgeler farklılık gösterse de, standart olarak hazırlanması gereken bazı belgeler vardır:

1.Pasaport : Seyahatten sonraki en az 6 ay süreyle geçerli olmalı ve vize işlemi için en az 2 boş sayfası olmalıdır. Pasaportun geçerliliği başvuru öncesinde kontrol edilmelidir.

2.Biometrik Fotoğraf : Tüm vize türleri için gereklidir. Başvuru sahibinin 35x45 mm ölçülerinde, arka fonu beyaz biometrik fotoğrafı başvuru formuna yapıştırmalıdır.

3.Nüfus Kayıt Örneği : Tüm aile bilgilerini içeren tam vukuatlı nüfus kayıt örneği gereklidir.

4.Banka Hesap Cüzdanı : Kısa süreli vize başvuruları için başvuru sahibinin en az 5.000TL bakiyeli banka hesap cüzdanına sahip olması gerekmektedir.

5.Vize Başvuru Formu : Seyahat amacına uygun bilgilerle doldurulmuş eksiksiz bir vize başvuru formu gereklidir. Form, seyahatin turistik, ticari, ziyaret, transit veya diğer kategorilerden hangisi olduğunu belirtir. Her başvuru sahibi için ayrı bir form doldurulmalıdır.

6.Seyahat Sağlık Sigortası : Seyahat sağlık sigortası en az 30.000 Euro teminatlı olmalıdır. Acil durumda hastalık veya kaza sonucu tedavi masraflarını, ülkeye nakil masraflarını vb. karşılamalıdır.

7.Konaklama Rezervasyonları : Turistik vize başvuruları için genellikle konaklama rezervasyonları gereklidir.

Seyahat amacına göre, aşağıdaki evraklar da talep edilebilir:

-Davetiye : Ticari ve aile ziyareti vize başvuruları için Bulgaristan Yabancılar Şube onaylı davetiye gerekebilir.

-Mesleki / Şirket Evrakları : Çalışanlar veya işverenler, Türkiye'deki çalışma durumuna göre belgeler hazırlamalıdır. Şirket sahipleri Bulgaristan'daki şirket evraklarını sunmalıdır.

Başvuru sahipleri, belgelerini titizlikle hazırlamalı ve konsoloslukların resmi sayfalarından doğrulamalıdır. Unutulmamalıdır ki konsolosluklar, ek belgeler talep etme hakkına sahiptir.