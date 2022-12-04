Bulgaristan vize istiyor mu? Bulgaristan vize ücreti ne kadar? Bulgaristan vizesi için şartlar nedir?

Türkiye'nin sınır komşusu olan ülkelerden birisi olan Bulgaristan'a seyahat etmek isteyen vatandaşlar, vize işlemleri hakkında araştırmalar yapıyor.Peki,Bulgaristan vize istiyor mu? Bulgaristan vize ücreti ne kadar? Bulgaristan vizesi kolay çıkar mı? Vize için gerekli şartlar neler? Bulgaristan nesiyle ünüdür? Bulgaristan ucuz mu? Bulgaristan vatandaşı nasıl olunur? İşte konuya dair tüm merak edilenler....

Yurtdışı seyahati, ülkemiz insanları tarafından sevilen ve sıkça yapılan faaliyetlerden birisidir. Bulgaristan'a tatil ve iş amaçlı ziyaretler artmış durumdadır. Hal böyleyken Bulgaristan vize istiyor mu istemiyor mu sorusu ise pek çok tatilcinin aklını karıştırmaktadır. Peki, Bulgaristan'a gidişte vize gerekir mi? Bulgaristan vize ücreti ne kadar? Bulgaristan vizesi kolay çıkar mı? Vize için gerekli şartlar neler? Bulgaristan nesiyle ünüdür? Bulgaristan ucuz mu ? Bulgaristan vatandaşı nasıl olunur? Detaylar haberimizde...

BULGARİSTAN VİZE İSTİYOR MU?

Ülkemizden Bulgaristan'a seyahat edecek kişiler vizeye ihtiyaç olup olmadığını araştırmaktadır. Bulgaristan, 180 günü içinde toplam 90 güne kadar olan seyahatler için ülkemiz vatandaşlarından herhangi bir vize istemez. Fakat 90 günü aşkın seyahatler için vize zorunluluğu vardır ve bunun için de Bulgaristan Konsolosluğuna başvurmak ve Bulgaristan vizesi almak gerekir. Aynı zamanda diplomatik pasaportu ve hizmet pasaportu olan kişilerden de 30 günü aşmamak kaydı ile yapılan seyahatlerde vize istenmeleri gerekmektedir.

BULGARİSTAN VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılı itibarıyla belirlenen güncel ücretler: Vize harç ücreti: 110 Euro (Seyahat sigortası dahildir) Başvuru hizmet ücreti: 40 Euro'dur.

BULGARİSTAN'A GİRİŞTE NE İSTENİLİYOR?

Bulgaristan'a girişlerde ve ülkede kalışlarda, Covid-19 salgını bağlamında herhangi bir kısıtlama veya belge ibrazı zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu çerçevede, Bulgaristan'dan transit geçişlerde Covid-19 aşı sertifikası, test veya hastalığın geçirildiğine dair bir belge istenmemektedir.

BULGARİSTAN VİZESİ KOLAY ÇIKAR MI?

:Bulgaristan vizesi almak, Bulgaristan vize koşullarını eksiksiz olarak yerine getirilme koşuluyla alınması zor bir vize değildir. Türkiye vatandaşları Bulgaristan Konsolosluğunun belirlemiş olduğu evrakları eksiksiz olarak organize ederek Bulgaristan vizelerini alabilirler.

BULGARİSTAN UCUZ MU?

Bulgaristan ucuz mu derseniz evet ziyaret edilmesi çok ucuz bir ülkedir. Birçok müze ve galeriyi çok uygun giriş fiyatlarıyla gezebilirsiniz.

BULGARİSTANDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Bulgaristan Maliye Bakanı Asen Vasilev 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla ülkedeki asgari ücretin 710 leva olacağını açıkladı.

BULGARİSTAN C VİZESİ KAÇ GÜNLÜK?

Bulgaristan vize türleri; Bulgaristan C Vizesi, tek girişli, çift girişli ve istisnai olarak çok girişli türleriyle, Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarına giriş tarihi baz alınarak altı (6) aylık süreç içerisinde en fazla 90 gün kalış izni tanıyan vize türüdür.

BULGARİSTAN DİNİİNANCI NEDİR?

Bulgaristan, 865 yılında Hristiyanlığın devlet dini olarak benimsenmesinden bu yana geleneksel olarak bir Hristiyan devlet olmuştur ve bu nedenle hakim din Doğu Ortodoksluğuna bağlı Bulgar Ortodoksluğu 'dur.

BULGARİSTAN'IN HANGİ YEMEĞİ MEŞHUR?

Ünlü Bulgar böreği olan banitsa, ülkede hemen hemen her fırında satılan oldukça popüler lezzetlerdendir. Genellikle peynirden yapılsa da ıspanaklı, lahanalı ve mantarlı seçenekleri de mevcuttur. Hamur işlerinin yanı sıra geleneksel yemekler arasında et ile yapılanlar da bulunmaktadır.

BULGARİSTAN VATANDAŞI NASIL OLUNUR?

Bulgar etnik kökenine sahip olmak,

Bulgar vatandaşı anne ya da babaya sahip olmak,

Bulgar vatandaşı eşe sahip olmak,

Ülkeye belli miktarda yatırım yapmak,

Ülkede belli bir ikamet süresini doldurmak,

Ülkeye belli oranda katkı sağlamak,

Eski Bulgar göçmeni olmak gerekir.

BULGARİSTANDA NEREYE GİDİLMELİ?

Sofya. Sofya – Bulgaristan.

Plovdiv (Filibe) Plovdiv – Bulgaristan Gezilecek Yerler

Varna. Varna Bulgaristan Tatil Yerleri

Burgaz. Burgaz – Gezi Rehberi.

Bansko. Bansko Kayak Pisti.

Gül Vadisi – Kazanlık Şehri. Gül Vadisi – Kazanlık Şehri.

Rila Manastırı

Pomorie – Ahyolu.

BULGARİSTAN VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?