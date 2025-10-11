Haberler

Bulgaristan Türkiye hangi kanalda? Bulgaristan Türkiye maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Bulgaristan Türkiye hangi kanalda? Bulgaristan Türkiye maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Bulgaristan Türkiye Dünya Kupası Elemeleri maçına saatler kaldı. Maç öncesi Bulgaristan Türkiye maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Bulgaristan Türkiye maçını hangi kanal veriyor? İşte Bulgaristan Türkiye maçı yayın bilgisi!

Bulgaristan Türkiye maçı hangi kanalda? Bulgaristan Türkiye Dünya Kupası Elemeleri maçına saatler kaldı. Maç öncesi Bulgaristan Türkiye maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Bulgaristan Türkiye maçını hangi kanal veriyor? İşte Bulgaristan Türkiye maçı yayın bilgisi haberimizde...

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bulgaristan Türkiye maçı TV8 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Bulgaristan Türkiye maçını TV8'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TV8 resmi internet sitesi üzerinden veya EXXEN platformundan canlı Bulgaristan Türkiye maçını izleyebilirsiniz.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Bulgaristan Türkiye maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç TV8'den canlı olarak izlenebilecek.

