Haberler

Bulgaristan Türkiye hangi kanalda? Bulgaristan Türkiye maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Bulgaristan Türkiye hangi kanalda? Bulgaristan Türkiye maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan Türkiye Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Bulgaristan Türkiye maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Bulgaristan Türkiye maçını hangi kanal veriyor? İşte Bulgaristan Türkiye maçı yayın bilgisi!

Milli maç hangi kanalda? Karadağ Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Karadağ Türkiye maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Karadağ Türkiye maçını hangi kanal veriyor? İşte Karadağ Türkiye maçı yayın bilgisi haberimizde...

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Bulgaristan Türkiye maçı TV8 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Bulgaristan Türkiye maçını TV8'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TV8 resmi internet sitesi üzerinden veya EXXEN platformundan canlı Bulgaristan Türkiye maçını izleyebilirsiniz.

Bulgaristan Türkiye hangi kanalda? Bulgaristan Türkiye maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA?

Bulgaristan Türkiye maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç TV8'den canlı olarak izlenebilecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Başsavcılıktan Mansur Yavaş'a soruşturma izni talebi

Konser soruşturması Mansur Yavaş'a uzandı! Başsavcılık izin istedi
Trump'tan Mısır'da liderler zirvesi planı! Türkiye de davetliler arasında

Trump'tan tarihi zirve planı! Davetliler arasında Türkiye de var
Avukat Serdar Öktem suikastı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu suikastta şüpheliler için karar verildi
Halı saha maçındaki tartışma kavgaya dönüştü! Bilanço ağır

Bu da oldu! Halı saha maçında kan aktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSERKAN:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 307.000 dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'dan (@mudiatrading) ona ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanımak neredeyse imkansız! Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı

Tanımak neredeyse imkansız! 32 yıl önceki fotoğrafını paylaştı
Halı saha maçındaki tartışma kavgaya dönüştü! Bilanço ağır

Bu da oldu! Halı saha maçında kan aktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.