Bulgaristan seçim sonuçları ne oldu? Bulgaristan seçimleri sonucu!

Bulgaristan'da son 18 ayda dördünce kez düzenlenen genel seçimde oy verme işlemi sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), genel seçimleri ilk sırada bitirdi. Bulgaristan seçimleri sonucu ne oldu? Merak ediliyordu. İşte, Bulgaristan seçimleri sonucu!

Bulgaristan seçimleri sonucu! Bulgaristan'da son 18 ayda dördünce kez düzenlenen genel seçimde oy verme işlemi sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), genel seçimleri ilk sırada bitirdi. Bulgaristan seçimleri sonucu ne oldu? Merak ediliyordu. İşte, Bulgaristan seçimleri sonucu haberimizde...

BULGARİSTAN SEÇİM SONUÇLARI

Bulgaristan'da sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), genel seçimleri il sırada bitirdi.

TÜRK VE MÜSLÜMANLARIN OLUŞTURDUĞU PARTİ ÜÇÜNCÜ BİTİRDİ

Meclisteki 3'üncü parti ise oyların yüzde 14,4 ile yüzde 14,8'ini alması beklenen üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi oldu. Bulgaristan'da 22 parti ve 6 koalisyonun 240 sandalyeli meclise girebilmek için yarıştığı erken genel seçimlere katılımı oranı ise yüzde 35,3'te kaldı.

SANDALYE SAYILARI

Resmi olmayan sonuçlara göre GERB'in 66, PP'nin 52, Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin 37, Bulgar Sosyalist Partisi (BSP) 27, Revival 26, Demokratik Bulgaristan 21 ve Böyle Bir Halk Var (ITN) Partisi'nin 11 sandalye kazanacağı tahmin ediliyor.

ÜLKEDE NELER YAŞANMIŞTI?

Bulgaristan'da 22 Haziran'da Başbakan Petkov'un koalisyon hükümetinin mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmesi ile düşmesinin ardından hükümet krizi baş göstermişti. Hükümetin düşmesinin ardından parlamentoda en çok milletvekiline sahip partilere sırasıyla hükümeti kurma görevi verilmişti. Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, son olarak hükümeti kurma görevini eski komünist partinin devamı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi'ne (BSP) vermişti. BSP'nin 7 günlük süre içinde hükümeti oluşturamaması nedeniyle Radev, erken genel seçimlerin 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesine ilişkin kararnameyi imzalamış ve parlamentoyu feshederek geçici başbakanın ve bakanların isimlerini açıklamıştı. Gılıb Donev, göreve başlayacak hükümet için başbakanlık koltuğuna atanmıştı.

Radev, daha önce sırasıyla hükümeti kurma görevini Değişime Devam Partisi'ne (PP), eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi'ne vermişti. Bulgaristan'da geçtiğimiz yıl üç kez genel seçimler için sandık başına gidilmiş, Petkov hükümeti 13 Aralık 2021 tarihinde güvenoyu alarak göreve başlamıştı.