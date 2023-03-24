Bulgaristan - Karadağ ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Bulgaristan - Karadağ maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
Gündem Haberleri
Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bulgaristan - Karadağ maçı oldu. Peki, Bulgaristan - Karadağ ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Bulgaristan - Karadağ maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Bulgaristan - Karadağ maçı ne zaman başlayacak? Bulgaristan - Karadağ maçının özeti nerede yayınlanır? Bulgaristan - Karadağ maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Bulgaristan - Karadağ maçı olacak. Peki, Bulgaristan - Karadağ ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Bulgaristan - Karadağ maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Bulgaristan - Karadağ UEFA Euro 2024 Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 20:00 'da başlayacak.
Bulgaristan - Karadağ maçını S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç, Razgrad'da, Huvepharma Arena Stadyumu'nda oynanacak.