Bulgaristan Hava Sahasını, Geçici Olarak Hollanda Savaş Uçakları Koruyor - Haberler

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Bulgaristan Hava Sahasını, Geçici Olarak Hollanda Savaş Uçakları Koruyor

Xinhua - Genel
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Bulgaristan Hava Sahasını, Geçici Olarak Hollanda Savaş Uçakları Koruyor

SOFYA, 6 Nisan (Xinhua) — Ortak görevin bu yıl 31 Mayıs'a kadar süreceği ve önleme, görsel teşhis ile refakati içereceğini kaydeden açıklamada, iki tarafın da kendi aktivitelerinin masraflarını karşılayacağı belirtildi. Dört F-35, bu yıl Şubat'ta Bulgaristan'a gelen ve Mart'ın sonuna kadar faaliyet gösteren dört İspanyol Eurofighter Typhoon uçağının yerini aldı. Bulgaristan, 2004'ten beri NATO üyesi […]

SOFYA, 6 Nisan (Xinhua) — Ortak görevin bu yıl 31 Mayıs'a kadar süreceği ve önleme, görsel teşhis ile refakati içereceğini kaydeden açıklamada, iki tarafın da kendi aktivitelerinin masraflarını karşılayacağı belirtildi. Dört F-35, bu yıl Şubat'ta Bulgaristan'a gelen ve Mart'ın sonuna kadar faaliyet gösteren dört İspanyol Eurofighter Typhoon uçağının yerini aldı. Bulgaristan, 2004'ten beri NATO üyesi ancak hava savunmasını güvence altına alabilmek için sadece birkaç tane çalışabilir durumda Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağına sahip.

Xinhua / Genel

Bulgaristan, Savaş, Mayıs, Nisan, Genel, Haberler

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