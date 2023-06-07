Bulgaristan deprem mi oldu? SON DAKİKA! 7 Haziran Bulgaristan'da deprem oldu mu? Az önce Bulgaristan deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Bulgaristan'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Bulgaristan'da deprem mi oldu? Bugün Bulgaristan'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Bulgaristan'da deprem ve AFAD İstanbul'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Bulgaristan'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 7 Haziran Bulgaristan'da deprem mi oldu? Az önce Bulgaristan'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Bulgaristan'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Bulgaristan'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Bulgaristan'da deprem mi oldu? Bugün Bulgaristan'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Bulgaristan deprem ve AFAD Bulgaristan'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Bulgaristan'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 7 Haziran Bulgaristan'da deprem mi oldu? Az önce Bulgaristan'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

BULGARİSTAN DEPREM Mİ OLDU?

7 Haziran günü Bulgaristan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.