Bulgaristan'dan gelen turistler Edirne'de balık alışverişi yapıyor

Bulgaristan'dan Edirne'ye alışveriş yapmak için gelen turistler, kur farkı ve havaların soğumasıyla birlikte bol bol balık alışverişi yaptı. Balıkçı Yusuf Çimen, "Daha çok aldıkları balıklar belli palamut, torik, ton balığı böyle balıklar alıyorlar. Bizim halkımızın gibi kültürleri yok. Hamsi, istavrit alayım. Onlar kaba etli balıkları seviyorlar" dedi.

Bulgar levası bugün 15,59'u gördü. Balıkçı Yusuf Çimen, havaların soğumaya başlamasıyla Bulgaristan'dan gelen turistlerin de balık alımının arttığını söyledi. Çimen, şunları söyledi:

"HAVALARIN SOĞUMASIYLA BALIĞA YOĞUNLAŞTILAR"

"Pazartesinden çarşamba'ya kadar az Bulgar yoğunluğu var. Yok denecek kadar az ama perşembe çoğalıyor. Cuma, cumartesi, pazar en yoğun günleri. Bu aralar havaların soğumasıyla balığa yoğunlaştılar. Daha öncesinden havalar sıcaktı. Muhafazası, oraya götürmesi, gümrük sıkıntısı gibi sorunlarla pek balık alamıyorlardı. Bulgarlar balığı seviyor. Daha çok aldıkları balıklar belli palamut, torik, ton balığı böyle balıklar alıyorlar. Bizim halkımızınki gibi kültürleri yok, hamsi, istavrit alayım. Onlar kaba etli balıkları seviyorlar. Her Edirneli gibi biz de kendimizi şanslı hissediyoruz. Sonuçta ülkemizin en büyük kapıları bizde en çok kişi buradan geçiyor."