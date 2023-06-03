Bulgaristan'da Gül Bayramı kutlamaları başladı

Bulgaristan'ın güneyinde ülkenin 'Gül Başkenti' olarak tanımlanan Kazanlık şehri bölgesinde geleneksel olarak kutlanan Gül Bayramı'nın bu yıl 120'incisi kutlanıyor. Dünyanın önemli gül yağı üreticisi ülkeleri arasında yer alan Bulgaristan'daki kutlamalara 1903'ten bu yana çok sayıda yerli ve yabancı turist katılıyor.

Bulgaristan'ın güneyinde ülkenin "Gül Başkenti" olarak tanımlanan Kazanlık şehri bölgesinde geleneksel olarak kutlanan Gül Bayramı'nın bu yıl 120'incisi kutlanıyor.

Dünyanın önemli gül yağı üreticisi ülkeleri arasında yer alan Bulgaristan'daki kutlamalara 1903'ten bu yana çok sayıda yerli ve yabancı turist katılıyor.

Konserler, resim ve fotoğraf sergileri, sokak gösterileri gibi pek çok etkinliğin yer aldığı festivalde, en çok ilgiyi "gül toplama ritüeli" gördü.

Festival boyunca "Gül Vadisi" olarak anılan Ovoshtnik ve Rozovo köylerinde, sabahın erken saatinde gül toplama törenleri düzenlendi. Özellikle Japonya'dan gelen turistlerin çoğunlukta bulunduğu etkinliğe, Yunanistan ve Türkiye'den de çok sayıda turist geldi.

Geleneksel Bulgaristan kıyafetleri giyenlerce güller toplandı, gül ticareti canlandırıldı, eski dönemlerdeki gül suyu üretimi temsili olarak gerçekleştirildi.

Kutlamaların merkezi olan Kazanlık'ta, geleneksel Güller Şöleni'ne katılanlar renkli kostümlerle şehrin sokaklarında yürüdü. Kutlamalar çerçevesinde düzenlenen güzellik yarışmasında da bu yıl Kristina Popova "Gül Güzeli" olarak seçildi.

Festival, yarın sürecek etkinliklerin ardından sona erecek.

"Bir litre gül yağı için 3-4 bin kilogram gül yaprağı kullanılıyor"

Kazanlık şehrinde özellikle festival günlerinde ziyaretçilerin ilgi odağı olan Gül Müzesi'nin Genel Müdürü Momçil Marinov, AA muhabirine, bölgenin 150 yıllık geçmişi olan gül yağı üretim geleneğini anlattı.

Marinov, dünyanın bal gibi zamanla hiç bozulmayan ve ender ürünlerinden birinin gül yağı olduğunu söyledi.

Bir litre gül yağ üretimi için 3-4 bin kilogram gül yaprağı kullanıldığını belirten Marinov, kökleri 5 metreye kadar uzandığı için gülün yetiştirildiği toprakların hem yumuşak hem de su geçirgen olması gerektiğini dile getirdi.

Marinov, Kazanlık bölgesinin gül yağı üretimi için zengin yer altı su kaynaklarıyla elverişli bir ortam olduğunu kaydederek "Büyük bir gül yağı üreticisi olan komşumuz Türkiye'nin ekim arazileri daha geniş, ürün fiyatları da daha cazip. Ancak Bulgar gül yağı da geleneksel olarak hem kalitesini hem de değerini koruyor." ifadesini kullandı.