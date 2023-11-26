"Bulgaristan hangi olaydan sonra 1 Dünya Savaşına girdi, hangi cephede girdi?" Sorgusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Tarih ile ilgisi olan vatandaşlar Bulgaristan 1. Dünya savaşına ne zaman katıldı? Sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…

Bulgaristan 1. Dünya savaşına ne zaman katıldı? Bulgaristan hangi olaydan sonra 1 Dünya Savaşına girdi, hangi cephede girdi?

Bulgaristan'ın ne zaman savaşa dahil olduğu merak konusu oldu. Peki, Bulgaristan 1. Dünya savaşına ne zaman katıldı? Bulgaristan hangi olaydan sonra 1 Dünya Savaşına girdi, hangi cephede girdi? İşte detaylar…

BULGARİSTAN 1. DÜNYA SAVAŞINA NE ZAMAN KATILDI?

Bulgaristan, 1. Dünya Savaşı'na 14 Ekim 1915 tarihinde katıldı. Bulgaristan'ın savaşa katılma kararı, II. Balkan Savaşı'ndan (1913) kaynaklanan toprak kayıpları ve milli hırslarının etkisi altında alındı.

BULGARİSTAN HANGİ OLAYDAN SONRA 1 DÜNYA SAVAŞINA GİRDİ, HANGİ CEPHEDE GİRDİ?

Balkanlar'daki toprak anlaşmazlıkları, özellikle II. Balkan Savaşı sonrasında Bulgaristan'ın elindeki toprakların azalmasına neden oldu. Bu durum, Bulgaristan'ı, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile yakın ilişkilere itti. Almanya ve müttefikleri, Bulgaristan'ı savaşa dahil etmek için diplomatik çabalar sarf etti.

Sonuç olarak, 6 Eylül 1915'te Bulgaristan, Orta Askeri İttifak'ın bir üyesi olarak savaşa resmen katıldı. Bulgaristan'ın savaştaki ana hedefi, II. Balkan Savaşı'ndan kaybedilen toprakları geri almak ve özellikle Yunanistan ile Sırbistan'dan toprak kazanmaktı. Bu nedenle, Bulgaristan, Orta Askeri İttifak güçleriyle birlikte Sırbistan'a saldırdı. Bulgaristan'ın bu saldırısı, I. Dünya Savaşı'nın Doğu Cephesi'nde önemli bir gelişmeydi.