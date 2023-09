Bulgar Turistler Edirne'ye Akın Etti

Bulgar turistler, ülkelerinde 22 Eylül Bağımsızlık Günü'nün tatil olması nedeniyle alışveriş için Edirne'ye akın etti. Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe gelen Selim Mehmet, "Güzel, uygun fiyatlar ama az çok yükselme var, eskiye bakarak. Yine bize uygun geliyor. Her hafta gelmiyoruz. 15 günde, ayda bir geliyoruz. İstediğimiz her şey var" dedi.

Edirne'de kurulan Ulus Pazarı'nda alışveriş yoğunluğu oluşturan Bulgar turistler, esnafın yüzünü güldürdü. Bugün Bulgarsitan'ın para birimi 1 leva 14 lira 79 kuruşa denk geliyor. Kur farkından dolayı Edirne'ye uzun süredir alışveriş için gelen Bulgar turistler, ülkelerinde 22 Eylül Bağımsızlık Günü'nün tatil olmasını fırsat bilerek bugün de kente akın etti. Çarşı pazarda alışveriş yoğunluğuna sebep olan Bulgar vatandaşları, kentin ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Bulgar yoğunluğundan dolayı bazı esnaf, dükkanlarının camına astığı iş ilanında Bulgarca bilen elaman arıyor.

"BULGAR TURSİTLERİN EDİRNE'YE BİR AKINI VAR"

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Barış Atkoşan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugünkü yoğunluğumuzun asıl sebebi Bulgaristan'ın Kurtuluş Bayramı olması sebebiyle ciddi anlamda Bulgar turistlerin Edirne'ye bir akını var. Esnafımız son derece memnun bu yoğunluktan. Kış sezonu ürünleri de tezgahlara gelmiş durumda fiyatları olabildiğince makul tutmaya çalışıyorlar. Döviz hareketliliğinden dolayı iç piyasadaki ürünlerin fiyatları da geçen yıla nazaran artmış durumda… Mümkün olduğu kadar minimum karlarla ticaretlerini sürdürmeye çalışıyorlar bu noktada, pazarın bir cazibesi olmak durumda."

"BİR ALACAĞINA ÜÇ ALIYOR"

Pazar esnafı Erdinç Nemutlu, "Bugün bayramları varmış. Bayağı yoğun olacağının haberini almıştık. Otellerde rezarvasyonlar yüksekti. Herkes kısmetini yiyor pazarda. Edirne ve pazar esnafına genelde Bulgar olması büyük bir avantaj. Beğendikleri şeyi yakalarlarsa daha fazla alışveriş yapıyor. Bir alacağına üç alıyor. Niye, 1 lirası 15 lira" dedi.

Esnaf Engin Cesur ise, "Pazarlığa, promosyonlara alıştırdık. Onlar da promosyon istiyor. Ucuz tabi, onların 1 levası bizim 15 lira. bizim 1 lira devam ediyor daha burada alışverişe bakar mısınız? Ben söylemeyeyim, bakın" diye konuştu.

"BİZİM ORADA 1 ALIRSAK BURADA 2-3 ALIYORUZ"

Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe gelen Selim Mehmet, şunları söyledi:

"Güzel, uygun fiyatlar ama az çok yükselme var, eskiye bakarak. Yine bize uygun geliyor. Her hafta gelmiyoruz. 15 günde, ayda bir geliyoruz. İstediğimiz her şey var. Giyecek, yiyecek her şey uygun geliyor bize o yüzden burasını tercih ediyoruz. Ne kadar ihtiyacımız varsa o kadar bazen 2 bazen 4 alıyoruz. Bizim orada 1 alırsak burada 2-3 alıyoruz, fiyatlar bizde yüksek."

Bulgarsitan'dan kente alışverişe gelen Cüneyt Lappacı, "Türkiye'de alışveriş iyi fiyatlar uygun. Fayans, giyim, kot, tişört, şort aldım. Ülkemize göre daha uygun, 2 haftada bir geliyorum" dedi.