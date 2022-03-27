Bulgar karavancılar Tekirdağ'a akın etti

Bu seferde karavanla akın ediyorlar

TEKİRDAĞ - Bulgar karavan tutkunları, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçe sahiline akın etti.

Bulgaristan'ın Başkenti Sofya ve Varna şehirlerinden karavanları ile yola çıkarak Tekirdağ'a gelen karavan tutkunları Süleymanpaşa ilçesinde bulunan sahil dolgu alanında Tekirdağlı karavancı dostlarıyla buluştu. Bulgaristan'dan gelen karavan tutkunları, Tekirdağ'da olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan gelen Vladimir Stanimirov, Bulgaristan başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde karavancılara zorluk çıkarıldığını söyleyerek, "Tekirdağ'a ilk kez geliyorum. Daha önce Kuşadası ve Çilingoz Tabiat Parkı'na gittim. Karavancılar için Türkiye çok güzel bir ülke. Birçok hizmet ücretsiz. Bulgaristan'da ve Avrupa'da karavanla konaklamak istediğinizde 30 Euro ücret ödüyorsunuz. Şehir içine normal araç girebiliyorken karavan girmesi yasak. Türkiye'de böyle bir durum yok. Tuvalet, su gibi birçok ihtiyacımızı ücretsiz karşılıyoruz" dedi.

Bulgaristan'ın Ruse (Rusçuk) şehrinden gelen Deyan Rashkov 20 yıldır Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Bulgaristan'da karavan ve kamp grubumuz var. Bulgaristan'dan çok Türkiye'de bulundum. Son 20 yıldır gelip gidiyorum. Tekirdağ'a 8 kere geldim, Tekirdağ'ı çok seviyorum. Burada muhtarlık için aday olacağım. Kampçılık ve karavancılık için Türkiye bir numara. Bulgaristan'da bu kadar çok imkanımız yok. Yemeklerini de çok seviyorum" dedi.

Varna'dan gelen Nikolay Levi, Türkiye'nin bir çok şehrine gittiğini, Tekirdağ'a 7-8 kere geldiğini ifade etti. Varnalı karavan tutkunu Ogniyan Kostadinov ise Türkiye'ye ilk kez geldiğini, Tekirdağ'ı çok beğendiğini söyledi.

Süleymanpaşa'da yaşayan Casper Karavan Grubu kurucusu Metin Yıldız, 5 yıldır karavancılıkla uğraştığını belirleterek, "5 yıldır karavancılıkla ilgileniyorum. Bu akşam burada Bulgar arkadaşlarımız ile bir araya geldik, bir etkinlik yapıyoruz. Elimizden geldiğince yurtdışından gelen karavancı dostlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Karavancılığı daha ileriye götürmek istiyoruz. Ayrıca Tekirdağ'ın tanıtımını yapmak istiyoruz. Bulgaristan'dan ve diğer ülkelerden gelecek olan karavancılara şehrimizin potansiyelini göstermek istiyoruz. Bunları Tekirdağ'ımıza çekersek, hem şehrimizin tanıtımını yapmış oluruz, hem de turistlerin yapacakları alışverişten esnafımız kazanmış olur. Bizim yetkililerden isteğimiz karavan sektörüne el atsınlar. Karavan kamp yeri, karavan park yeri olursa hem esnafımız için hem de Tekirdağ'ımızın tanıtımı için faydalı olur" dedi.

Tekirdağ Doğada Yaşam Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Ercan Kılıçlı ise, "Bulgaristan'dan gelen karavancı dostlarımız ile beraberiz. Mart ayının son günlerindeyiz. 2022 sezonu yeni başlıyor. Karavancılık, turizmin öncü güçlerindendir. Bir yere önce karavancılar gelir, ardından çadırcılar gelir, motosikletçiler gelir. Daha sonraları onları gören diğer turist grupları gelmeye başlar. Dolayısı ile karavancılar, gerçekten turizmin öncü güçlerindendir. Bizim Bulgaristan ile tarihe dayanan çok güzel dostluklarımız var. Burada Bulgaristan'dan pek çok gez gelen arkadaşlarımız var. İlk defa gelen arkadaşlarımız var. Elimizden geldiği kadar Türk misafirperverliğini göstermeye çalışıyoruz. Biz Tekirdağ'da Bulgaristan'a çok yakın bir coğrafyada yaşıyoruz. Elimizden geldiği kadar onları memnun etmeye çalışıyoruz. Çok bir şey beklemiyorlar. Sadece deniz kenarında küçük bir park alanı istiyorlar. Gündüz alışverişe gidiyorlar, yemeklerini yiyorlar. Yerel esnafa çok büyük katkıları var. Biz gerek Yunanistan, gerekse Bulgaristan ile çok yakın sınır komşusu olduğumuz için bu potansiyeli hem ticari anlamda, hem de kültürel anlamda değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hem Tekirdağ'a, hem Trakya'ya hem de Türk ekonomisine katkı sağlayacak Bulgaristan'dan gelen karavancılara elimizden gelen kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Bulgaristan'dan gelen karavancılara tercümanlık yapan karavan tutkunu Sami Güler ise Tekirdağ'da dostlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Sahili dolduran 13 adet karavan, dron ile havadan görüntülendi.