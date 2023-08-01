Bülent Zülfikar kimdir? Prof. Dr. Bülent Zülfikar kaç yaşında, nereli? İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Zülfikar kimdir, hayatı!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atandı. Aynı Resmi Gazete kararıyla YÖK'e de 5 yeni üye seçildi. İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Bülent Zülfikar kimdir? Prof. Dr. Bülent Zülfikar kaç yaşında, nereli? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Zülfikar kimdir, hayatı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamalar Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Bülent Zülfikar kimdir? Prof. Dr. Bülent Zülfikar kaç yaşında, nereli? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Zülfikar kimdir, hayatı!
BÜLENT ZÜLFİKAR KİMDİR? PROF. DR. BÜLENT ZÜLFİKAR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Osman Bülent Zülfikar, (d.1958) Pediatri uzmanı Türk profesör.
1958 yılında Bitlis'te doğmuştur. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1994-1997 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı yapmış, 2000 yılında profesör olmuş, 2004-2008 yılları arasında Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliğine seçilmiştir. 2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi. Kurucu üyelerinden olduğu Türkiye Hemofili Derneği Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2023 yılında İstanbul Üniversitesi rektörü olarak atanmıştır.