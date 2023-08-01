Bülent Zülfikar kimdir? Prof. Dr. Bülent Zülfikar kaç yaşında, nereli? İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Zülfikar kimdir, hayatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atandı. Aynı Resmi Gazete kararıyla YÖK'e de 5 yeni üye seçildi. İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Bülent Zülfikar kimdir? Prof. Dr. Bülent Zülfikar kaç yaşında, nereli? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Zülfikar kimdir, hayatı!