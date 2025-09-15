Bülent Yücetürk kimdir? Bülent Yücetürk kaç yaşında, nereli?

Bülent Yücetürk, hukuk ve siyaset alanında adından söz ettiren önemli bir şahsiyet olarak dikkat çekiyor. Hem mesleki kariyeri hem de siyasi hayatı nedeniyle pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Malatya doğumlu olan Yücetürk'ün eğitim ve kariyer süreci, kamuoyunda sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Bülent Yüce ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BÜLENT YÜCETÜRK KİMDİR?

Bülent Yücetürk, Türkiye'nin önemli hukukçularından ve siyasetçilerinden biridir. 9 Haziran 1970 tarihinde Malatya'da doğan Yücetürk, hukuk alanındaki kariyerinin yanı sıra siyasi arenada da aktif olarak yer almaktadır. Hukuk eğitimi sonrası hakimlik ve savcılık görevlerinde bulunmuş, ardından siyasete atılarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı olmuştur.

BÜLENT YÜCETÜRK KAÇ YAŞINDA?

Bülent Yücetürk, 9 Haziran 1970 tarihinde Malatya'da dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır. Orta yaş döneminde olan Yücetürk, hem deneyimli bir hukukçu hem de siyasetçi olarak kariyerinde önemli adımlar atmıştır. 1970'li yıllarda doğan ve eğitimini tamamlayan Yücetürk, yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir meslek hayatında aktif rol oynamaktadır.

BÜLENT YÜCETÜRK NERELİ?

Yücetürk, Malatya doğumludur ve çocukluk ile ilk eğitim yıllarını burada geçirmiştir. Malatya'nın köklü kültürel yapısından etkilenerek yetişen Yücetürk, daha sonra eğitim hayatını Ankara'da sürdürmüştür.

BÜLENT YÜCETÜRK EVLİ Mİ?

Bülent Yücetürk'ün özel hayatıyla ilgili detaylar kamuoyu ile sınırlı tutulmakla birlikte, evli olduğu bilinmektedir. Özel hayatına dair daha fazla bilgi paylaşılmamaktadır.

BÜLENT YÜCETÜRK'ÜN KARİYERİ

Yücetürk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1991 yılında mezun olduktan sonra Ankara Barosu'na kayıtlı avukat olarak mesleğe başladı. 1993 yılında hakim adayı olarak göreve başlayan Yücetürk, kısa süre içerisinde Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı. Afyonkarahisar ve Ankara'da savcılık görevlerinde bulunan Yücetürk, 2018 yılında hakimlik görevinden istifa ederek siyasete yöneldi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı olarak siyasi kariyerini şekillendirmeye başladı. Hem hukuk alanındaki tecrübesi hem de siyasi çalışmalarıyla tanınan Yücetürk, ülke gündemine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.