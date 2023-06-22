Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Bülent Turan ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Bülent Turan Kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Bülent Turan ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Bülent Turan kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

BÜLENT TURAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

Bülent TURAN, 17 Ocak 1975'te Çanakkale'de doğdu.

İlköğrenimini Lapseki 25 Eylül İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak tamamladı.

Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimi aldı.

Lise ve üniversite yıllarında bir çok sivil toplum kuruluşunda ve öğrenci organizasyonunda görevler aldı.

Kurucusu ve sahibi olduğu Turan Hukuk Bürosu'nun yöneticiliğini yaptı. Hukukçular Derneği'nde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini üstlendi. Bir çok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yaptı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinin ardından iki dönem AK Parti İstanbul Teşkilatlanmadan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

24. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili, 25. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

24. Dönem TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği, AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü.

26. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili olarak yeniden seçilen Bülent Turan, AK Parti Grup Başkanvekili olarak görevini sürdürmektedir.

Türkiye'de ve dünyanın bir çok ülkesinde kendi objektifine yansıyan fotoğrafları ve bu fotoğrafların hikâyelerini "Bir Mola" adını verdiği bir foto-kitapta derledi.

İngilizce bilen Turan, evli ve iki çocuk babasıdır.