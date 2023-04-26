Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında geçirmiş olduğu rahatsızlık hakkında açıklama yapan Bülent Turan kimdir? Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Bülent Turan geliyor. Bülent Turan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? merak edilen konular arasında geliyor. Peki, Bülent Turan kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Bülent Turan'ın görevi nedir? Bülent Turan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler sizlerle...

Bülent Turan kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Katıldığı canlı yayında rahatsızlık yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin olağanüstü bir durum olmadığını dile getiren Bülent Turan kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Bülent Turan'ın görevi nedir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

BÜLENT TURAN KİMDİR?

Bülent Turan 17 Ocak 1975 tarihinde Lapseki'den dünyaya geldi. Türk siyasetçi ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili olan Turan, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Çanakkale milletvekili olarak meclise girdi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Orta öğrenimini İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde tamamladı. Gençlik yıllarında birçok sivil toplum kuruluşunda ve öğrenci organizasyonunda görevler alan Turan, kurucusu ve sahibi olduğu Turan Hukuk Bürosu'nun yöneticiliği görevini üstlendi. Hukukçular Derneği'nde Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürdü. Evli ve üç erkek çocuk babası olan Turan, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

SİYASİ KARİYERİ

Siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) başlayan Turan, 2002 ve 2006 yılları arasında AK Parti istanbul Gençlik Kolları il Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 24. Dönemde TBMM Adalet Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu Üyeliği, AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevini sürdürdü. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Çanakkale milletvekili olarak meclise giren Turan, 26. Dönemde AK Parti Grup Başkanvekili oldu. 14 Kasım 2017 tarihinde 2.defa grup başkanvekili seçildi.

BÜLENT TURAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA NE DEDİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında geçirmiş olduğu rahatsızlığın olağanüstü bir durum olmadığını ifade etti.

"PROGRAMLARI GÖZDEN GEÇİRME İMKANI VEREBİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının yoğunluğundan söz eden Turan, "Günde 5 program, özel toplantılar ve görüşmeler yapılıyor. Dünkü olağanüstü olmayan süreç aslında tekrar programları gözden geçirme imkanı verebilir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan.

ERDOĞAN: HER BİR KARDEŞİME ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Katıldığı canlı yayında rahatsızlık yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün yaptığı açıklamada, "Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"DOKTORLARIMIZIN TAVSİYESİYLE EVDE İSTİRAHAT EDECEĞİM"

Bugünkü programlarına katılamayacağını bildiren Erdoğan şöyle devam etti: "Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir.

"YARINDAN İTİBAREN PROGRAMIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum" ifadelerini kullandı.