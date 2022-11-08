Bülent Şık kimdir? Bülent Şık kaç yaşında, nereli? Bülent Şık hayatı ve biyografisi!

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BÜLENT ŞIK KİMDİR

1983-1987 yılları arasında Ege Üniversitesi Mühendislik fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünde lisan eğitmini almıştır. Sonrasında 1993-1996 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Mühendisik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını yapmıştır. Yine aynı bölümde 2004-2009 yılları arasında çevre dostu analiz yöntemleri geliştirilmesi üzerine doktorasını yapmıştır.

Kariyer

1990-2009 yıllarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli laboratuvarlarda çalıştı.

2009 Yılında öğretim üyesi olarak Akdeniz Üniversitesi'ne geçti. Üniversitede Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi'nin kurulumu ve faaliyete geçmesi çalışmalarını yürüttü. Teknik müdür yardımcılığı görevinde çalışırken gıda güvenliği, gıdalardaki toksik kimyasal maddelerin kalıntı analizleri ve çevre dostu kimya uygulamaları ile ilgilendi.