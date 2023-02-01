İsmini sıklıkla duyduğumuz isimlerden olan Bülent Şık ile Ahmet Şık'ın kardeş olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında Bülent Şık ile Ahmet Şık kardeş mi? Bülent Şık ile Ahmet Şık akraba mı? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

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BÜLENT ŞIK İLE AHMET ŞIK KARDEŞ Mİ?

Ahmet Şık ile Bülent Şık kardeştir.

BÜLENT ŞIK KİMDİR?

Bülent Şık, Türk gıda mühendisi, akademisyen, çevre ve insan hakları aktivisti, barış akademisyeni. Çevre kirliliği ve kanserojenler üzerine bir hükümet araştırmasının sonuçlarını açıkladıktan sonra mahkum edildi. Şık, gazeteci ve 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili olan Ahmet Şık'ın kardeşidir. 1983-1987 yılları arasında Ege Üniversitesi Mühendislik fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünde lisans eğitmini almıştır. Sonrasında 1993-1996 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Mühendisik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını yapmıştır. Yine aynı bölümde 2004-2009 yılları arasında çevre dostu analiz yöntemleri geliştirilmesi üzerine doktorasını yapmıştır. 2009 Yılında öğretim üyesi olarak Akdeniz Üniversitesi'ne geçti. Üniversitede Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi'nin kurulumu ve faaliyete geçmesi çalışmalarını yürüttü. Teknik müdür yardımcılığı görevinde çalışırken gıda güvenliği, gıdalardaki toksik kimyasal maddelerin kalıntı analizleri ve çevre dostu kimya uygulamaları ile ilgilendi. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğretim üyeliği yaparken 22 Kasım 2016'da çıkarılan 677 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarıldı.

AHMET ŞIK KİMDİR?

Ahmet Şık (d. 9 Mayıs 1970, Adana), Türk gazeteci, yazar ve siyasetçi. Gülen Cemaati'nin kamu kurumlarında gizlice örgütlenmesiyle ilgili araştırmaları nedeniyle yargılandığı için gündeme geldi. 2018'de HDP'den İstanbul milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2020'de HDP'den istifa etti, 19 Nisan 2021'de TİP'e katıldı. 1970 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Mesleğe üniversitenin birinci sınıfında iken Milliyet gazetesinde stajyer muhabir olarak başladı. 1991 ilâ 2007 yılları arasında Cumhuriyet, Evrensel ve Yeni Yüzyıl gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir, Reuters haber ajansında da foto muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında Radikal gazetesinde çalışırken Doğan Grubu'na alacak davası açtığı için işten çıkartıldı. Sonrasında çalışmaya başladığı Aktüel dergisinden de açtığı dava gerekçe gösterilerek işine son verildi. 8 Mart 2007'de medyanın askerler tarafından fişlendiğinin iddia edildiği "Askerin medya notları!" başlıklı habere imza attı.