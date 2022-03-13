Bülent Serttaş kimdir? Bülent Serttaş nereli, kaç yaşında? Bülent Serttaş eşi kim, evli mi? Bülent Serttaş şarkıları!
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Bu akşam ekranlara gelecek olan İbo Show konuklarından Bülent Serttaş hakkında Bülent Serttaş kimdir? Bülent Serttaş nereli, kaç yaşında? Bülent Serttaş eşi kim, evli mi? Bülent Serttaş şarkıları! konuları gündem konusu oldu. Söylediği şarkılar ile izleyicileri mest eden Bülent Serttaş hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar...
Bülent Serttaş kimdir? sorusu ile bu akşam ekranlara gelecek olan İbo Show konuklarından Bülent Serttaş hakkında Bülent Serttaş kimdir? Bülent Serttaş nereli, kaç yaşında? Bülent Serttaş eşi kim, evli mi? Bülent Serttaş şarkıları! konuları gündem konusu oldu. Söylediği şarkılar ile izleyicileri mest eden Bülent Serttaş hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar...
BÜLENT SERTTAŞ KİMDİR?
Bülent Serttaş,18 Kasım 1965, Elazığ doğumlu Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı, ve oyuncudur.
1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliğini arttırmıştır.
Türkücülüğün yanı sıra 2010 yılında vizyona giren Çakallarla Dans ve 2012 yılında vizyona giren Patlak Sokaklar: Gerzomat filmlerinde rol almıştır.
Bülent Serttaş, Selvi Serttaş ile evli ve 3 çocuk babasıdır.
Albümleri
1991: Utanıyorum (Avare Çocuk)
1993: Delikanlı
1995: Sen Varya Sen
1997: Aşığım Yanmışım
1997: Anlayacaksın - Mektup
1998: Sana Yaşıyorum
2000: Alın Yazımsın
2001: Her Şeyine Hastayım
2002: Ağlama Meleğim
2005: Tükendi Dost Sohbetleri
2008: Emir
2011: Bitmez sana sevdalarim
2013: Sen Diye Diye
2017: Ablalar
2019: Her Şeyine Hastayım
Single'ları
2007: Ne Mutlu Türküm Diyene
2013: La Bize Her Yer Ankara
2015: Adamın Dibi (Çeşme)
2016: Haber Gelmiyor Yardan (ft. Serdar Ortaç)
2018: Bodrum Akşamları (Akustik)
2019: Sevda İçerde
2019: Elini Kolunu Sallayacak
2020: Seyyah
2021: Yıllar utansın
2021: Akdeniz
Filmografisi
- Çakallarla Dans - 2010
- Patlak Sokaklar: Gerzomat (General) - 2012
- Çakallarla Dans 3 - 2014
- Yildizlar da Kayar: Das Borak - 2016