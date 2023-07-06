Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Bülent Polat hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Bülent Polat'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Bülent Polat kimdir? Bülent Polat kaç yaşında, nereli? Bülent Polat hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Bülent Polat hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Bülent Polat'ın hayatını araştırıyor. Peki, Bülent Polat kimdir? Bülent Polat kaç yaşında, nereli? Bülent Polat hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

BÜLENT POLAT KİMDİR?



Bülent Polat, 8 Mart 1979, Tunceli, Zaza asıllı Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.

1993 yılında "Yer Gösterme" ile başlayan profesyonel tiyatro yaşamı, 1994'te yine aynı tiyatroda "Sokak Kedisi" oyununda "yoldan geçen adam" rolüyle devam etti. Daha sonra yine aynı tiyatro ile mukavele yenileyen Polat, "Ormanların Barış Ateşi", Rumuz Goncagül ve "Keloğlan" gibi oyunlarda rol aldı. Orhan Oğuz 'un yönettiği "Herkesin Gözü Önünde" adlı oyunda olgunluk dönemindedir.

Polat daha sonra kariyerine yeni bir yön çizmeye karar verdi; "Yılan Hikayesi"nde, Orhan Oğuz'un yönettiği "Son Oyun" adlı TV filminde oynadı. Ardından "Gece Kahvesi" adlı programda sıra dışı karakterler çizdiği skeçlerde rol aldı. Asıl ününü ise Avrupa Yakası dizisindeki Şehsuvar(Şesu) karakteriyle kazandı.

Bülent Polat Buzda Dans adlı yarışmaya katıldı. Ardından ABD'ye gidip önce dil sonra oyunculuk eğitimi almaya başladı. Önce Los Angeles'ta Stella Adler'ın oyunculuk atölyesine katıldı. Sonra New York'a geçti. Orada bir yandan eğitim alırken bir yandan da geçimini sağlamak için bir arkadaşının girişimiyle bar işletmeciliğine başladı. ABD'de kaldığı süre boyunca Manhattan'da bar işleten Polat 2011'de Türkiye'ye döndü.

2013 yılında, Kanal D'de yayınlanan İnadına Yaşamak adlı dizide, "Sansar" rolünü canlandırmıştır.

Filmleri

2003 Giz

2004 Balans ve Manevra (Zagor)

2005 Keloğlan Kara Prens'e Karşı (Cankuşoğlan)

2008 Sıfır Noktası

Dizileri