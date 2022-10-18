Bülent Özveren kimdir? Bülent Özveren kaç yaşında, nereli? Bülent Özveren hayatı! Bülent Özveren mesleği ne?

Bülent Özveren kimdir? Vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerden biri ise Bülent Özveren'dir. Televizyon sunucusu olan Bülent Özveren'in kim olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Eurovision Şarkı Yarışması'nın 1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla sunuculuğunu yapan Bülent Özveren kaç yaşında, nereli? Bülent Özveren hayatı! İşte Bülent Özveren hakkında merak edilenler...

BÜLENT ÖZVEREN KİMDİR?

Bülent Özveren 1943, İstanbul doğumlu, Türk televizyon sunucusu ve spor spikeridir. 1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunmasıyla tanınmaktadır. Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra, orta öğretimini Saint Benoît Fransız Lisesi'nde, yüksek öğretimini ise Galatasaray Lisesi'nde tamamlamış, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1964 yılında TRT'nin açtığı ilk "prodüktörlük" sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı. 31 Temmuz 1965'te TRT'de çalışmaya başlamış, uzun bir süre televizyon sunucusu olarak çalıştıktan sonra, 1972'de spor spikerliği yapmaya devam etmiştir. 1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunmuştur. 1982'de TRT'de yayınlanan Riziko adlı programın sunuculuğunu yaptı. Aynı yıl TRT'den istifa etti ve sırası ile Gelişim Yayınları'nda editör ve Cen ajans reklam şirketinde müşteri temsilcisi olarak çalıştı. 1985 yılında kendi reklam şirketini kurdu ve 1987 yılından itibaren de Pen ajans reklam şirketinin genel müdürü olarak görev yaptı. 1986 yılından 1998 yılına kadar aralıksız TRT'de dış yapımcı olarak canlı yayınlanan yüzlerce yarışma programını hazırladı ve sundu. 1999 yılı sonunda emekli olan Bülent Özveren, TÜRVAK'ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalıştı.

İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı. Fransızca ve İngilizce bilen Bülent Özveren "spiker-sunucu" bölümlerinde usta öğretici olarak derslere giriyor ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar veriyor. Haziran 2013 yılında Uluslararası Türkçe Derneği (TÜRKÇEDER) tarafından düzenlenen 11. Türkçe Olimpiyatı'nı sundu. 2013 yılının sonunda yeni yayın döneminde Show TV'de yayınlanan Bir Milyon Kimin? adlı yarışma programında Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile jüri üyeliği yaptı. 2 Ocak 1970 tarihinden beri kendi gibi televizyoncu olan Sebla Özkantarcı ile evlidir. 2013 yılında "Bir milyon kimin" adlı yarışma programında Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile jüri üyeliği yapan Bülent Özveren son olarak, İzmit Sanat Merkezi ve Başkent İletişim Merkezi'nde "spiker-sunucu" bölümlerinde usta öğretici olarak derslere giriyordu ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar veriyordu.

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alınan Bülent Özveren'i kaybettik. Sevenlerini yasa boğan haber 18 Ekim günü sabah saatlerinde alındı. 79 Yaşındaki ünlü sunucu hayata gözlerini yumdu.