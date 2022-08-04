Bülent Maraklı kimdir? Bülent Maraklı kaç yaşında, nereli? Bülent Maraklı hayatı ve biyografisi!

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BÜLENT MARAKLI KİMDİR?

1973 Kahramanmaraş/Göksun doğumlu. Av Bülent Maraklı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesinde Sağlık Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. 2010-2012 döneminde Adana Barosu Yönetim Kurulu üyeliği ve 2012-2016 döneminde Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyeliğinde bulunan Av. Bülent Maraklı, Adana Hasta ve Hasta Yakını Derneği kurucu ve başkanıdır.