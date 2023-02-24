Bülent Kuşoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Bülent Kuşoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Bülent Kuşoğlu geliyor. Peki, Bülent Kuşoğlu kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği ne, hangi üniversitede, evli mi? Bülent Kuşoğlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Bülent Kuşoğlu'nun hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Bülent Kuşoğlu kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında? İşte detaylar...

BÜLENT KUŞOĞLU KİMDİR?

Bülent Kuşoğlu, (7 Ocak 1958, Erzurum) Türk siyasetçi ve bürokrattır.

İlk orta ve lise öğrenimini Polatlı'da tamamladı. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanlığı ve baş hesap uzmanlığı görevlerinde bulundu. Brüksel'de AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde çalıştı. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminin Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. City Hospital Sağlık Yatırım ve Hizmetleri AŞ'nin ortağı, Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Kurumsal Vizyon Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kuşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır. Aralık 2010 itibarıyla CHP Parti Meclisi üyesidir.

XXV. Dönem Ankara milletvekilidir.