Bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldığını açıkladığına dair iddiaların birçok platformda yer almasının ardından Bülent Korkmaz Çaykur Rizespor'dan gidecek mi? Sorusu merak edildi. Peki, Bülent Korkmaz Çaykur Rizespor'dan gidecek mi? Bülent Korkmaz Çaykur Rizespor'dan ayrıldı mı?

Bir yıl aradan sonra tekrardan Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Korkmaz ile yolların ayrıldığı belirtildi. Peki, Bülent Korkmaz Çaykur Rizespor'dan gidecek mi? Bülent Korkmaz Çaykur Rizespor'dan ayrıldı mı?

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Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Korkmaz ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Çaykur Rizespor'un açıklaması şu şekilde;

"21 Şubat 2022'den bu yana kulübümüzde görev yapan, 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren, Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadığımız teknik direktör Bülent Korkmaz'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz"

Süper Lig'e yükselen ve başarılı bir sezon geçirmek isteyen Karadeniz ekibinde, yeni teknik adam için listesinde son olarak Konyaspor'u çalıştıran İlhan Palut yer alıyor. Rizespor'un, Palut ile son detayları görüşmesinin ardından resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.