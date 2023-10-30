Bülent Emrah Parlak sevgilisi kimdir ve Elit Andaç Çam ile Bülent Parlak sevgili mi soruları gündeme geliyor. Başarılı oyuncu Bülent Emrah Parlak ile Leyla ile Mecnun Değil oyunundaki evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam ile Beyoğlu sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendi. Peki, Bülent Emrah Parlak sevgilisi kim? Elit Andaç Çam ile Bülent Parlak sevgili mi?

Bülent Emrah Parlak sevgilisi kim olduğu merak edilirken, Elit Andaç Çam ile Bülent Parlak sevgili mi sorusuna yanıt aranıyor. Beyoğlu sokaklarında sarmaş dolaş görüntülenen ikiliden açıklama gelmedi. Bülent Emrah Parlak sevgilisi kim? Elit Andaç Çam ile Bülent Parlak sevgili mi? Detaylar haberimizdedir…

BÜLENT EMRAH PARLAK SEVGİLİSİ KİM?

Başarılı oyuncu Bülent Emrah Parlak ile Leyla ile Mecnun Değil oyunundaki evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam ile Beyoğlu sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendi. Oyuncu eşi Aziz İnan ile boşanma aşamasında olan Çam'dan henüz bir açıklama gelmedi.

ELİT ANDAÇ ÇAM İLE BÜLENT PARLAK SEVGİLİ Mİ?

Habertürk'te yer alan habere göre, Asmalımescit'teki bir mekanda sabaha kadar eğlenen Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam, daha sonra Beyoğlu sokaklarında romantik anlar yaşadı. Sokak aralarında el ele tutuşan ikili, dakikalarca öpüşürken kameralara yakalandı.

Sokak aralarında sarmaş dolaş görüntülenen ikili, daha sonra evlerine gitti. Bülent Emrah Parlak ile aynı tiyatro oyununda rol alan ve meslektaşı Aziz İnan ile evli olan Elit Andaç Çam'ın ağustos ayında eşiyle evlerini ayırdığı ve boşanma aşamasında olduğu ileri sürüldü. Instagram hesabından eşiyle fotoğraflarını silmeyen Çam ve Parlak'tan henüz bir açıklama gelmedi.

ELİT ANDAÇ ÇAM KİMDİR?

Elit Andaç Çam, 8 Ağustos 1988 tarihinde Malatya'da dünyaya gelmiştir. Tiyatro alanında yüksek lisansını tamamlayan Elit Andaç Çam, oyunculuk kariyerine 2013 yılında, Fatih dizisiyle başlamıştır. Birçok dizi ve filmde rol alan Çam, yeni dizi Sipahi dizisiyle adından söz ettirmektedir.

Elit Andaç Çam