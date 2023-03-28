Oyuncu Bülent Emrah Parlak kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Bülent Emrah Parlak kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Bülent Emrah Parlak kimdir? Bülent Emrah hangi dizilerde oynadı? Bülent Emrah Parlak kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Bülent Emrah Parlak 2004 yılında Kurtlar Vadisi'yle ilk profosyonel oyunculuk tecrübesini yaşamıştır. Son olarak Prestij Meselesi filmiyle adından söz ettiren Bülent Emrah kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Bülent Emrah Parlak kimdir? Bülent Emrah hangi dizilerde oynadı? Bülent Emrah Parlak kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

BÜLENT EMRAH PARLAK KİMDİR?

Bülent Emrah Parlak, 1979 yılında dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Kürt, anne tarafından Türk kökenlidir. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümündeki eğitimini yarım bırakıp Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. 2004 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları'na katıldı. Aynı yıl Kurtlar Vadisi'yle ilk profesyonel oyunculuk tecrübesini yaşadı. 2005-2006 yıllarında BKM Mutfak'ta sahnelenen "Sizinkiler" adlı çocuk oyununda rol aldı. Yine BKM Mutfak tarafından Kanal D yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar'da 3 yıl boyunca çeşitli skeçlerde oynadı ve böylece Türkiye'de tanınırlığını arttırdı. 2014'te Ankara'nın Dikmen'i dizisinde başrol oynadı. Çeşitli dizi ve filmlerde rol aldıktan sonra 2020'de Arka Sokaklar dizisinde Avukat Nedim karakterini 8 bölüm canlandırdı. Son olarak Gizli Saklı dizisinde rol aldı.

BKM Mutfak'ta tanıştığı ve kendisi gibi oyuncu olan Burcu Gönder'le 14 yıl boyunca ilişki yaşadı. Çift, 2015'te evlendi, 2020'de ise boşandı. Evliliğinden Lisa isminde bir kızı olmuştur.

Kendisini sol-sosyalist görüşlü olarak tanımlayan Bülent Parlak, 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri için kurulan Sosyalist Güç Birliği'nin kuruluş bildirgesine aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı akademisyen, sanatçı, hukukçu, gazeteci ve siyasetçilerin bulunduğu 226 önemli isimle birlikte imzasını attı.