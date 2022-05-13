Bülent Eczacıbaşı kimdir? Bülent Eczacıbaşı kaç yaşında, nereli? - Haberler

Bülent Eczacıbaşı kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. 1991-93 yıllarında Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1997-2001 yıllarında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı, 1993-97 yıllarında ise Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESE)) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2000-2008 yıllarında İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Peki, Bülent Eczacıbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?

BÜLENT ECZACIBAŞI KİMDİR?

Bülent Eczacıbaşı, (1949, İstanbul), iş insanı. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı.

Hayatı

İstanbul Alman Lisesi'ni 1968 yılında bitirdikten sonra Imperial College London kimya bölümünden lisans, Massachusetts Institute of Technology Kimya Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecelerini alan Bülent Eczacıbaşı çalışma yaşamına 1974 yılında başladı.

1991-93 yıllarında Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1997-2001 yıllarında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı, 1993-97 yıllarında ise Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESE)) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2000-2008 yıllarında İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Eczacıbaşı ayrıca halen, TÜSİAD ve İEİS'in Onursal Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Onursal Üyesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Onur Üyesi, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Konseyi Üyesi'dir. Aynı zamanda, İstanbul Modern Sanat Müzesi'ni bünyesinde bulunduran İstanbul Modern Sanat Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanlığı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TESEV Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Fransız Devlet Nişanı (Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur) ve İtalya Cumhurbaşkanlığı Dayanışma Nişanı (Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia) sahibi olan Bülent Eczacıbaşı'nın, 2018 yılında yayınlanmış "İşim Gücüm Budur Benim" isimli bir kitabı bulunmaktadır. 2020'de "A Rip in the Sea" adıyla İngilizce olarak da yayınlanan kitabının ardından fotoğraf tutkusu ile yaptığı seyahatlerde, farklı kültürlerden insanların hikâyelerine tanıklığını paylaştığı "Yoldan" adlı kitabı yayınlanmıştır.

Capital dergisinin GfK ile gerçekleştirdiği "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması 2020"de iş dünyasının gözünde "En Sorumlu Lider" seçilmiştir.

25 Aralık 1980 tarihinde Oya Eczacıbaşı ile evlenmiştir. Nejat Emre Eczacıbaşı 27 Ağustos 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ve Esra Eczacıbaşı 27 Ağustos 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. adında iki çocuğu olmuştur.

Bülent Eczacıbaşı, 3 Eylül 2021 tarihinde Bodrum'da kamuya ait bir yolu demir kapılarla kapatma, halk plajına girişleri engelleyip özel plaj haline getirme ve kaçak iskeleyle bina inşaatları ile gündeme geldi. Bodrum Belediyesi tarafından kaçak kapı yıkılırken, Eczacıbaşı'nın silahlı korumalarıyla şantiyeye geldiği basına yansıdı.

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