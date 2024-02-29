Bülent Dinç kimdir? HÜDA PAR Ordu Belediye Başkan Adayı Bülent Dinç kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ordu Belediye Başkan Adayı Bülent Dinç kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Bülent Dinç kimdir? HÜDA PAR Ordu Belediye Başkan Adayı Bülent Dinç nereli? Detaylar haberimizdedir…

BÜLENT DİNÇ KİMDİR?

Bülent Dinç, 1975 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini ise İstanbul'un Ataşehir ilçesinde tamamladı. Yaklaşık 30 yıl boyunca özel sektörde makro ve mikro muhasebe alanında çalışarak iş hayatını sürdüren Dinç, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında insani yardım çalışmalarında da önemli hizmetlerde bulundu. Evli olan Dinç'in bir çocuğu bulunmaktadır.