Bülent Brad Yasar Kimdir?

Blockchain/kripto para projelerine ayrılan 5 Milyar doların üzerinde Blockchain Investors Consortium'un (BIC) kurucu ortağı olan Bülent, yıkıcı teknolojileri analiz etme deneyimiyle kapsamlı bir anlaşma akışının erişimine sahiptir. 2016'dan bu yana yüz binlerce yatırımcıdan milyarlarca dolar toplayarak düzinelerce başarılı kitle satışına katıldı.

Bülent ayrıca 100'den fazla şirkete danışmanlık ve yatırım yapan Yasar Corporation'ın Başkanı olarak da hizmet vermektedir. Bülent'in teknoloji ve dünya pazarlarının kesişimindeki uzmanlığı ve coşkusu, onu aranan bir konuşmacı haline getirdi. Girişimcilik, melek yatırım ve iş stratejisi ile ilgili etkinliklerde sık sık konuşmaya davet edilmektedir. EBAN, WBAF, NexChange ve CoinAgenda'da sunum yaptı ve en son TRT World, CNN International ve Spectrum News 1'de yer aldı.

Genç nesil girişimcileri destekleyen Bülent, Pepperdine Alumni Association'a akıl hocalığı yapıyor. Bülent Yasar, Pepperdine Üniversitesi'nden (Malibu, California) Ekonomi ve Uluslararası İşletme Yönetimi (1999), Académie de Grenoble'dan (Fransa) Uygulamalı Bilimler Matematik alanında lisans derecesine sahiptir (1996).

Bülent Yasar Goodwill Industries, LA County Sanat Müzesi, LA Filarmoni ve St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi yaptığı yardımlar ile tanınmaktadır.

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