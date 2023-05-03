Bülent Arınç aday mı? 2023 Bülent Arınç milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Bülent Arınç aday mı? 2023 Bülent Arınç milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Bülent Arınç aday mı? 2023 Bülent Arınç milletvekili adayı mı? İşte detaylar...