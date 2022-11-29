Bülent Arı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi üniversitede? Prof. Dr. Bülent Arı'nın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Prof. Dr. Bülent Arı geliyor. Peki, Bülent Arı kimdir, aslen nereli, mesleği ne, hangi üniversitede çalışıyor? Bülent Arı'nın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...