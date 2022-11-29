Bülent Arı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi üniversitede? Prof. Dr. Bülent Arı'nın hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Prof. Dr. Bülent Arı geliyor. Peki, Bülent Arı kimdir, aslen nereli, mesleği ne, hangi üniversitede çalışıyor? Bülent Arı'nın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Gündemde yer alan isimlerin başında Bülent Arı gelmektedir. Peki, Bülent Arı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi üniversitede? Prof. Dr. Bülent Arı'nın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
BÜLENT ARI KİMDİR?
Prof. Dr. Bülent Arı 2014-2016 yılları arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Rektör Yardımcılığı yapmıştır.2006 yılında Doçent olan Bülent Arı 2014 yılında Profesörlük unvanı almıştır. Bülent Arı, 29 Kasım 2016 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.